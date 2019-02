Una Vita | trame spagnole | Celia muore cadendo dalla finestra | Ramon arrestato

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Brutte notizie per i fan di Una. Le anticipazioniannunciano l'uscita di scena diAlvarez Hermoso, interpretata dall'attrice spagnola Ines Aldea. La nobildonna, infatti, passerà a migliornella puntata 960 dopo un tragico volo. Una morte misteriosa, anche setrascorrerà dieci anni in prigione dopo essere stato accusato dell'omicidio della donna.Unaossessionata da Milagros Dagli spoiler di Una, in onda in questo periodo in Spagna, si evince chesvilupperà una morbosità nei confronti di Milagros, la figlia die della sfortunata Trini (Ines Aldea).Come anticipato,perderà il figlio che aspettava, e per tale ragione sprofonderà nella più nera tristezza. Per questo motivo si attaccherà a Milagros, dopo che sua madre Trini era morta per una crisi respiratoria a pochi giorni dal parto cesareo. Con il ...

davidealgebris : Casalino, il piu’ pagato dei Miracolati che fanno vita a 5 Stelle con nostri soldi aveva chiesto alla Presidente C… - caritas_milano : «Altri potrà servirli meglio ch'io non abbia saputo e potuto fare; nessun altro, forse, amarli più ch'io non abbia… - PaolaTavernaM5S : Stiamo rivendicando il diritto ad una vita libera e dignitosa, non permetteremo più che oltre 5 milioni di poveri r… -