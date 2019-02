Un Posto al Sole Anticipazioni 1 marzo 2019 | Guido si dichiara a Mariella

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 1° marzo 2019 : anticipazioni puntata 5200 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 1° marzo 2019: Guido (Germano Bellavia) si dichiara a Mariella (Antonella Prisco) come non ha mai fatto e lei vivrà per qualche momento il sogno sempre desiderato, ma sarà presto riportata alla realtà da Cotugno (Walter Melchionda) e dovrà pure affrontare Cerry (Cosimo Alberti)… Tesa per l’arrivo ormai imminente del risultato del test del DNA, Serena (Miriam Candurro) è ...

Un Posto al sole - trame dall'11 al 17 marzo : Manlio riduce Adele in fin di vita : Un posto al sole regala spesso emozioni ai propri fan e continuerà a farlo probabilmente anche in occasione del prossimo appuntamento settimanale, che vedrà uno dei personaggi rischiare la propria vita. Le trame relative alle puntate in onda dall'11 al 17 marzo rivelano che una decisione di Adele innescherà per l'ennesima volta la furia violenta di Manlio, il quale la ridurrà in fin di vita. Nel frattempo, Giulia che non aveva approvato la ...

Un Posto al sole anticipazioni : RENATO RAIMO sarà il professore di… : Ormai ci siamo, questione di ore e poi il personaggio di Elena Giordano darà l’arrivederci a Un posto al sole. La sua interprete Valentina Pace ha in realtà lasciato il set già lo scorso dicembre, andando in pausa-maternità, e proprio pochi giorni fa l’attrice ha messo al mondo la piccola Matilde! Ciò che si è da poco visto in tv che Valerio Viscardi (Fabio Fulco) farà un ultimo tentativo di riappacificarsi con la sua amata, ma ...

Un Posto al sole anticipazioni : MARIELLA rivive il sogno con GUIDO ma… : Ci siamo: con la puntata di Un posto al sole in onda stasera (28 febbraio 2019), si ricompone la versione professionale della coppia MARIELLA & GUIDO. Ma, a parte il lavoro, i due si rimetteranno insieme a breve? E la paternità del bimbo verrà svelata presto oppure no? Quel che è certo è che, nelle prossime ore, la Altieri (Antonella Prisco) avrà terminato la pausa-maternità e tornerà al Comando dei vigili, ricominciando a lavorare insieme ...

Un Posto al sole - Carmen Scivittaro lascia definitivamente la soap opera? : Carmen Scivittaro, attrice napoletana nota a livello televisivo soprattutto per il ruolo di Teresa Diacono che ha ricoperto nella soap opera Un posto al sole per vent'anni, potrebbe aver lasciato definitivamente la soap opera di Rai 3.L'assenza di Carmen Scivittaro, infatti, non è una novità per i telespettatori fedeli della soap opera che va in onda su Rai 3 in access prime-time, da lunedì a venerdì. L'ultima apparizione in un episodio ...

Un Posto al sole news : “TERESA non tornerà”. Addio per sempre? : Intorno alla metà di febbraio avevamo anticipato ai telespettatori di Un posto al sole che, di ritorno da Indica, Otello (Lucio Allocca) avrebbe portato una notizia che sarebbe risultata alquanto inaspettata persino per Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci). E così è stato… Eh sì. Con il rientro in città del simpatico vigile, la narrazione ha evidenziato che Teresa, a forza di stare fuori Napoli, si è talmente abituata che non ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 27 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5198 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 27 febbraio 2019: Elena (Valentina Pace) sembra sempre più decisa a troncare il legame con Valerio (Fabio Fulco), ciò mentre Simona (Cinzia Cordella) prende una decisione inattesa… Adele (Sara Ricci) deve affrontare la difficoltà di trovare una casa in affitto, intanto Giulia (Marina Tagliaferri) la sprona a far valere i suoi diritti verso il marito Manlio (Paolo ...