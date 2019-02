Un book fotografico per Huawei P30 e P30 Pro | render stampa

optimaitalia

(Di giovedì 28 febbraio 2019)L'attenzione degli addetti ai lavori si sta spostando inevitabilmente sui prossimiP30 e P30 Pro, i top di gamma cinesi che soppianteranno l'attuale gamma dei P20. I device sono attesi per il 26 marzo a Parigi, ma abbiamo già chiara una certa idea circa il design che adotteranno.Il portale 'Winfuture' ha da poco pubblicato quelli che sembrano essere idei top di gamma cinesi, nella loro versione 4G (il modello 5G, dal punto di vista estetico, non dovrebbero discostarsi troppo). Frontalmente, per quel che riguardaP30 Pro, lo schermo risulta curvo ai laterali, oltre che ad essere solcato da un piccolo notch a goccia e da un chin piuttosto snello. Il retro è caratterizzato da una tripla fotocamera, al cui interno figura un sensore con zoom ottico 10x, probabilmente caratterizzato da un sistema con ottiche a periscopio. Non manca il flash LED con autofocus ...

