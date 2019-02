Ultime Notizie Roma del 28-02-2019 ore 18 | 10

Scuola - diplomati magistrale Ultime Notizie : ‘Ora serve soluzione politica urgente’ : La nuova sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sancito l’esclusione delle maestre diplomate magistrale dall’accesso alle graduatorie ad esaurimento: una sentenza che, di fatto, non sorprende alla luce di quanto accaduto negli anni precedenti ma che, in ogni caso, lascia l’amaro in bocca per tutto quanto è successo (e sta succedendo) a margine dell’annosa e delicata questione. diplomati ...

Ultime Notizie Roma del 28-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in apertura entro la prossima settimana ci sarà una decisione Questo è certo lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a margine di un evento al Ministero nei prossimi giorni prossimi facciamo un incontro con Conte i due vicepremier e chiariamo tutto e nonostante punto di partenza distanti troveremo una soluzione aggiunto ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : niente accordo Kim-Trump - 28 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: niente accordo fra Kim Jong-un e Donald Trump dopo il summit di ieri ad Hanoi, in Vietnam, 28 febbraio 2019,

Pil non cresce - Boccia "colpa del Governo"/ Ultime Notizie - Renzi contro Di Maio-Salvini : "Paese bloccato" : Istat, zero crescita Pil: Boccia, Confindustria,, 'è colpa del Governo'. Conte, 'era previsto': Renzi contro Di Maio-Salvini, 'Paese bloccato'.

Pensioni Ultime Notizie : Fornero “Quota 100 - spot ingannevole” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100, spot ingannevole” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni di Elsa Fornero rilasciate nell’ultima puntata della trasmissione DiMartedì su La7. L’ex ministro del welfare del governo Monti ha duramente attaccato il governo, ricordando che i compiti dei vertici di un Paese consistono nell’informare e non nell’ingannare. Quota 100 è stata poi presentata da uno ...

