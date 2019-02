Ultime Notizie Roma del 28-02-2019 ore 09 | 10

Pensioni Ultime Notizie : Fornero “Quota 100 - spot ingannevole” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100, spot ingannevole” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni di Elsa Fornero rilasciate nell’ultima puntata della trasmissione DiMartedì su La7. L’ex ministro del welfare del governo Monti ha duramente attaccato il governo, ricordando che i compiti dei vertici di un Paese consistono nell’informare e non nell’ingannare. Quota 100 è stata poi presentata da uno ...

Ultime Notizie Roma del 28-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Donald Trump è Kim jong-un. nei risultati epocali non c’è fretta ha fatto sapere il presidente americano L’importante è raggiungere il giusto accordo per ottimismo e il clima è disteso tra i leader americano e della Nord Corea al termine del secondo colloquio bilaterale nell’ambito del vertice ad Hanoi in Vietnam torniamo a in ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio scarica la Sarti - 28 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Di Maio scarica la Sarti; muore a 28 anni dopo essere stata dimessa, 28 febbraio 2019,.

Pensioni Ultime Notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Ultime Notizie Roma del 28-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale 28 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso Dopo circa un’ora il secondo giorno di colloqui bilaterali tra il presidente americano Donald Trump è quello nordcoreano Kim jong-un è che secondo la stampa puntano a risultati e vocali in libera americana spiega che non c’è fretta L’importante è raggiungere il giusto accordo allo stato sento che ci saranno risultati ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno in apertura ancora il vertice tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim jong-un al Metropol hotel di a noi i due leader si sono presi la mano ieri oggi il secondo Summit trafila presidente statunitense il leader nordcoreano un successo Secondo Trump ha ripetuto più volte la Corea del Nord ha un potenziale economico senza ...

Scuola - Ultime Notizie : diplomati magistrale restano fuori dalle Gae - Sky tg24 - : L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ribadisce: "Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento" per l'...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo mercoledì 27 febbraio in studio Giuliano Ferrigno processo Cucchi in apertura in questa vicenda sia giocata una partita truccata con carte segnate con la credibilità di un intero sistema lo denuncia il PM musarò il potere subito sulla morte di Stefano Cucchi che vede imputati 5 carabinieri in fiamme oltre a ripercorrere il depistaggio delle ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in apertura la manovra italiana 2019 include misure che rovesciano elementi importanti riforme fatto in precedenza lo dice il vicepresidente dombrovskis che ha chiarito che il debito non scende a causa dei piani economici del governo in generale lo slancio delle riforme si è fermato la situazione italiana è preoccupante aggiunge poi vanno migliorate le sue ...

Concorsi scuola e assunzioni docenti Ultime Notizie : le parole del ministro Bussetti : Nel corso di un suo intervento in un question time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato della nuova misura di anticipo pensionistico messa a punto dal Governo Conte, vale a dire Quota 100, le cui domande, per quanto riguarda il personale scolastico, vanno inviate entro domani, giovedì 28 febbraio. scuola, domande per Quota 100: ‘Numero consistente che però non preoccupa’ Sino ad ora, ...

Ultime Notizie Roma del 27-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno apertura legittima difesa di rinvio della discussione in Parlamento della riforma per l’associazione Nazionale magistrati una buona notizia lo ha detto il presidente finisci spiegando che presenta i profili di incostituzionalità ma il vicepremier Matteo Salvini replica alle dichiarazioni dell’Associazione Nazionale ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Di Maio sul caso Giulia Sarti - 27 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Di Maio sul caso Giulia Sarti "Stiamo valutano la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle", 27 febbraio 2019,