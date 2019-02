Ufficiale la reunion dei Jonas Brothers | il nuovo singolo è Sucker

optimaitalia

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Ladeiè finalmente: ildel trio si intitolae sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì 1° marzo. In Italia sarà disponibile dalle ore 6.00 del mattino.I fratelliavevano annunciato progetti solisti per divergenze interne ma lasperata dai fan era nell'aria da un po'. A preannunciarla è stato il tabloid The Sun che aveva comunicato il ritorno in scena deicome gruppo per nuovi ed imminenti progetti musicali all'orizzonte.Sul The Sun era apparsa la certezza del ritorno in musica di Joe, Nick e Kevin, diinsieme per un brano e poi per un disco di inediti."Sarà una delle più grandidegli ultimi anni. Non è un segreto che i rapporti non fossero granché tra i tre ma adesso hanno seppellito l'ascia di guerra", si leggeva sul giornale.Il gruppo deiaveva ...

Cinziadlp : Ufficiale la reunion dei #JonasBrothers: il nuovo singolo è #Sucker - OptiMagazine : Ufficiale la reunion dei #JonasBrothers: il nuovo singolo è Sucker - WWE_Ufficiale : Dall'ufficiale reunion tra @ProjectCiampa e @JohnnyGargano in vista del Dusty Rhodes Tag Team Classic al super matc… -