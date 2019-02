U&D | Giulia Cavaglia nel mirino di Tina Cipollari | ‘Che ci vuole a dimenticare certe

Gossip U&D : Lorenzo e Claudia dopo il sì a pranzo dai familiari di lei - Giulia sul trono : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Lorenzo e Claudia, l'ultima coppia (in ordine di tempo) che si è formata all'interno dello studio di Uomini e donne o per meglio dire all'interno della villa dei sentimenti di Maria De Filippi. Quest'anno, infatti, è cambiata la modalità della scelta e Lorenzo, così come Luigi e tutti gli altri, hanno coronato il loro sogno d'amore con una grande festa, in presenza di tutti i familiari. Lorenzo e ...

Anticipazioni U&D : Giulia Cavaglià sul trono - il faccia a faccia con Riccardi : Giulia Cavaglià è la nuova tronista di Uomini e Donne. La 23enne di Torino, dopo la delusione per non essere stata la scelta di Lorenzo Riccardi, ha ottenuto il trono da Maria De Filippi durante l’ultima registrazione del programma, avvenuta ieri. La Cavaglià ha dovuto anche affrontare Lorenzo e Claudia Dionigi ma il confronto non è stato acceso come quello toccato a Teresa Langella. Ora l’ex corteggiatrice affiancherà sul trono Angela Nasti e ...

Anticipazioni U&D - registrazione 24 febbraio : ospiti Riccardi e Claudia - Giulia tronista : Ieri, 24 febbraio, si è tenuta una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Grande era la curiosità dei telespettatori in merito alla possibile presentazione di un nuovo tronista dopo l'addio di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, a loro volta pronti alla scelta che verrà trasmessa venerdì 1° marzo in prima serata. Maria De Filippi, infatti, non ha deluso le aspettative annunciando il nome di colei che prenderà il posto ...

U&D speciale - Lorenzo sceglie Claudia e Giulia sbotta : 'Non hai le p....' : Ieri 22 febbraio è andata in onda la seconda puntata dello speciale di Uomini e donne: il nuovo capitolo era incentrato sulla scelta di Lorenzo Riccardi, chiamato a prendere la sua decisione tra le due corteggiatrici Claudia e Giulia. Come abbiamo visto, la scelta è ricaduta sulla Dionigi, lasciando, come auspicabile, l'amaro in bocca nella 'Non scelta' Giulia, la quale si è lasciata andare ad uno sfogo che esprime tutta la propria delusione e ...

