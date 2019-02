UAE Tour | fotofinish a quattro | ma vince Elia Viviani

Ciclismo - UAE Tour : Elia Viviani vince in volata quinta tappa. Successo n° 70 in carriera : Elia Viviani si impone in volata nella quinta tappa dell'UAE Tour 2019, 181 chilometri da Flag Island a Khor Fakkan. Il corridore della Deceuninck-QuickStep, che raggiunge i 70 successi in carriera, ...

UAE Tour 2019 : Elia Viviani eccezionale! Sconfitti Gaviria e Kittel dopo una volata da fenomeno! : Elia Viviani non delude mai! Il fuoriclasse azzurro si è imposto nella volata che ha chiuso la quinta frazione dello UAE Tour, corsa a tappe del calendario del WorldTour in corso negli Emirati Arabi Uniti. Al termine dei 181 km di giornata, con partenza da Flag Island e arrivo a Khor Fakkan, il corridore della Deceuninck-QuickStep ha preceduto sulla linea d’arrivo il colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) e il tedesco Marcel Kittel ...

Ciclismo - test antidoping : l'Uci cerca Viviani a Varsavia - ma lui è all'UAE Tour : La campionessa del mondo 2017 dello scratch, invece, non è stata convocata per la trasferta polacca e sarà in gara su strada sabato in Belgio all'Het Nieuwsblad. dal nostro inviato Paolo Marabini

Maxi-caduta all’UAE Tour – Nibali si salva per un soffio - la verità dello Squalo : “ecco cosa è successo” [VIDEO] : Vincenzo Nibali e il miracoloso salvataggio nella Maxi-caduta della quarta tappa dell’UAE Tour: la verità dello Squalo dello Stretto Caleb Ewan si è aggiudicato ieri la quarta tappa dell’UAE Tour, al termine della quale non sono mancate le polemiche per una maxi caduta che ha visto coinvolto anche Vincenzo Nibali. Damiano Caruso ha infatti fatto intendere che sia stata colpa di un collega che ha rischiato troppo, ma non ha ...

UAE Tour - il tracciato della 5ª tappa per velocisti : UAE Tour, quest’oggi tappa per velocisti con Roglic che guarda sempre tutti gli avversari dall’alto in basso in classifica UAE Tour, la corsa è giunta alla sua 5ª tappa dopo l’intensa giornata di ieri. Roglic si trova sempre al comando della classifica generale ed oggi vi sarà una tappa per velocisti che difficilmente impensierirà il capoclassifica. Si andrà da Sharjah a Khor Fakkan, un tracciato quasi interamente ...

UAE Tour – Maxi caduta sul finire della gara : il VIDEO che vede coinvolti Nibali - Valverde e Caruso : Nibali, Valverde e Caruso coinvolti nella Maxi caduta della quarta tappa dell’UAE Tour 2019: il VIDEO della ressa dei ciclisti sul finire della gara La quarta tappa del UAE Tour 2019 va a Caleb Ewan, che però non è il solo protagonista della frazione. Nel finale del percorso odierno una Maxi caduta ha infatti condizionato l’esito della gara coinvolgendo alcuni nomi altisonanti dei ciclisti presenti alla corsa. Tra questi senza ...

UAE Tour – Nibali coinvolto in una maxi caduta - che frecciatina di Caruso : “come al solito qualcuno rischia troppo” : maxi caduta nella quarta tappa dell’UAE Tour, Caruso punta il dito contro qualche collega dopo l’incidente che ha visto coinvolto anche Vincenzo Nibali Giornata amara per la Bahrain Merida e Vincenzo Nibali oggi nella quarta tappa dell’UAE Tour: lo Squalo dello Stretto è rimasto coinvolto in una caduta nella pedalata di 205 km da Dubai ad Hatta Dam al termine della quale è stato Caleb Ewan ad alzare le braccia al cielo ...

Remco Evenepoel - caduta e ritiro nella quarta tappa dell’UAE Tour : La prima esperienza nel World Tour di Remco Evenepoel è durata solo tre tappe e mezzo. Il 19enne belga era attesissimo all’UAE Tour, ma la sua corsa è finita alla quarta tappa per colpa di una caduta. Il corridore della Deceuninck Quickstep, considerato il fenomeno nascente del ciclismo mondiale dopo gli straordinari exploit della categoria juniores, era andato molto bene nell’arrivo in salita di Jabel Hafeet, dove aveva concluso a meno di un ...

Ciclismo – UAE Tour 2019 - Dumoulin cambia obiettivo : “classifica compromessa - aiuterò Kelderman” : Il corridore della Sunweb ha ammesso che aiuterà il proprio compagno di squadra nelle tappe che restano da qui alla conclusione dell’UAE Tour 2019 Prima l’attacco portato a dieci chilometri dal traguardo, poi la decisione di mettersi al servizio di Wilco Kelderman. Tom Dumoulin ha scelto di aiutare il proprio compagno di squadra al termine della quarta tappa dell’UAE Tour 2019, considerando ormai compromesse le sue ...