Tumori alla gola e sesso orale | ecco i rischi e i consigli dei medici per ridurre i rischi

Tumori : funziona il casco che salva i capelli dalla chemioterapia : Notizie positive dalla ricerca: il casco refrigerante che evita la caduta dei capelli durante la chemioterapia sta ottenendo risultati positivi. Lo rivelano i riscontri scientifici ottenuti all’Ospedale Umberto I di Lugo di Romagna (Ravenna), dove stanno testando il Paxman Scalp Cooling system. L’innovazione è giunta nello scorso mese di Gennaio grazie a una donazione di 35mila Euro dell’Istituto Oncologico Romagnolo – ...

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - un melograno per dare radici alla speranza : Milano, 16 febbraio 2019 - Un a lberello di melograno per tenere viva la speranza di guarigione dei piccoli malati di tumore. E' stato piantato simbolicamente sulla terrazza della Pediatria Oncologica ...

Progetto Martina : 'La lotta ai Tumori comincia dalla scuola' : ... Josefa Idem, atleta olimpionica, Umberto Suprani, Presidente Regionale CONI, Roberto Giovanni Fagnani, Assessore del Comune di Ravenna con delega allo sport, Alessandro Emiliani, Presidente della ...

Un melograno alla Luiss per dare speranza contro i Tumori infantili : Roma, 15 feb., askanews, - La Luiss Guido Carli scende in campo al fianco dell'associazione Peter Pan Onlus, in occasione della XVIII Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, mettendo a dimora ...

Airc e il sostegno alla ricerca per sconfiggere i Tumori infantili : Grazie ai progressi della ricerca, circa l’82% dei bambini e l’86% degli adolescenti a cui era stato diagnosticato un tumore sono ancora in vita cinque anni più tardi. Negli anni Settanta, tanto per fare un raffronto, solo tre piccoli su dieci sopravvivevano a una simile diagnosi. Oggi tre su quattro guariscono completamente. Un grande risultato, un salto epocale. Ciononostante servono terapie sempre più specifiche ed efficaci per le forme più ...

Dalla demenza ai Tumori - ecco quali effetti può avere sulla salute un pizzico di curcuma al giorno : Un recente studio, condotto dai ricercatori della Monash University di Melbourne, in Australia, e pubblicato su Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ha svelato che il consumo giornaliero di un singolo grammo di curcuma può portare benefici per la memoria a breve termine. Mark Wahlqvis, uno dei ricercatori, ha dichiarato: “I nostri risultati con la curcuma sono in linea con queste osservazioni, in quanto sembrano influenzare le funzioni ...

Asteroidi e cancro - una promettente relazione : dalla roccia spaziale che ha sterminato i dinosauri una possibile terapia contro i Tumori : Circa 66 milioni di anni fa, un asteroide ampio 16km si è schiantato sull’attuale Messico, segnando l’inizio dell’estinzione dei dinosauri. La loro perdita, tuttavia, potrebbe rappresentare un guadagno, se non addirittura un regalo per l’umanità, dal momento che gli scienziati credono che i metalli alieni sull’enorme roccia spaziale possano aiutare a curare il cancro. I ricercatori dell’University of Warwick (Regno Unito) hanno scoperto che ...

Tumori : scoperto nuovo target legato alla progressione del cancro infantile : La scoperta che gli RNA circolari (circRNA) siano coinvolti nella modulazione di numerosi processi fisiologici giustifica il sempre più crescente interesse per lo studio di questa classe di macromolecole informazionali. I circRNA infatti sono stati identificati solo recentemente grazie allo sviluppo di tecnologie molto più sensibili per il sequenziamento degli RNA e, seppur questa acquisizione scientifica abbia aperto nuove interessanti ...

Una simulazione al computer per comprendere la meccanica della crescita dei Tumori alla prostata : L’iperplasia prostatica benigna è una patologia comune negli uomini di età avanzata che induce la crescita progressiva della prostata. È stato osservato che i tumori alla prostata presenti in uomini con prostate più grandi tendono ad avere caratteristiche patologiche più favorevoli, ma i meccanismi fondamentali che spiegano l’interazione tra iperplasia prostatica benigna e cancro alla prostata sono ad oggi sconosciuti. Una recentissima ricerca ...

Tumori e malattie autoimmuni : la speranza di una cura arriva dalla febbre - che modifica i linfociti potenziando il nostro sistema immunitario : La notizia arriva dalla University of Chinese Academy of Sciences di Shanghai e potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella lotta ai Tumori e nello sviluppo di terapie per le malattie autoimmuni. Lo studio, guidato dal Prof. Chen, ha evidenziato il ruolo della febbre nel potenziare il lavoro dei linfociti T, colonna portante del nostro sistema immunitario. Nella ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Immunity, gli ...

Tumori - MANTELLO INVISIBILITÀ NEUTRALIZZATO/ Soluzioni dalla California anche per le forme più aggressive : Novità su cancro e fattori che possono aumentare il rischio. Studio sottolinea come disturbo post-traumatico si possa associare allo suo sviluppo