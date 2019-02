Trump-Kim | salta tutto | Nessun accordo Denuclearizzazione | intesa a rischio

Vertice Trump-Kim finisce senza accordo. Presidente Usa : “Firma non era buona cosa. No a richiesta di togliere sanzioni” : Il summit di Hanoi tra il Presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si è concluso “senza un accordo“. Lo fa sapere la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, spiegando che “i rispettivi staff non vedono l’ora di incontrarsi in futuro” e precisando che i meeting tra i due leader sono stati “molto buoni e costruttivi”. “I due leader hanno discusso di vari modi per far progredire ...

Borsa di Tokyo chiude in calo - -0 - 79% - - saltato accordo Trump-Kim : Milano, 28 feb., askanews, - Chiusura in rosso per la Borsa di Tokyo su cui pesa il mancato accordo tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un. L'indice principale Nikkei ...

Hanoi - salta l'accordo tra Trump e Kim Jong-un : I due leader, secondo Sanders, hanno discusso "di vari modi per far procedere la denuclearizzazione e di concetti spinti dall'economia".

"Nessun accordo è stato raggiunto". Il vertice tra Trump e Kim si conclude in un nulla di fatto : Il Summit di Hanoi tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong un si conclude in un nulla di fatto. "Nessun accordo è stato raggiunto" riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni sulla denuclearizzazione continueranno in futuro.Trump e Kim non hanno trovato una intesa al loro secondo summit di Hanoi sulla denuclearizzazione della penisola coreana. "Nessun accordo è stato raggiunto questa volta, ma i rispettivi team ...

