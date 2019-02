TRUMP-KIM | SALTA ACCORDO TRA USA E NORD COREA Nessuna intesa su denuclearizzazione

Giornate nere per Donald TRUMP - tra accuse di Cohen e fallito vertice con Kim Jong Un : Bollato come criminale da un vecchio amico a Washington, scaricato dal nuovo amico Kim Jong Un in Vietnam, Donald Trump è parso una figura solitaria durante la conferenza stampa che ha tenuto ad Hanoi prima del rientro in patria al termine del fallito vertice sul nucleare nordcoreano. Al presidente Usa è mancata la consueta verve all'incontro con i giornalisti che ha chiuso i due giorni di colloqui con Kim per convincerlo, invano, a rinunciare ...

Kim-TRUMP - niente accordo e niente pace fra Coree/ In vigore l'armistizio del 1953 : Kim-Trump, non c'è accordo fra i due leader dopo l'incontro avvenuto ieri ad Hanoi in Vietnam: salta anche la pace fra le due Coree

Vertice di Hanoi - TRUMP e Kim non trovano l'accordo : denuclearizzazione a rischio : Un Vertice tra le massime autorità di Stati Uniti e Corea del Nord era stato fissato per quest'oggi ad Hanoi, in Vietnam: l'obiettivo dell'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un era la denuclearizzazione. Il presidente in carica degli Stati Uniti era determinato a convincere il dittatore a rinunciare alle sue testate nucleari e fornire una mappatura dell'arsenale nucleare nordcoreano, ma qualcosa è andato storto. L'intesa non è stata raggiunta ...

Usa. Da Kim a Cohen - dai dazi al muro : dossier da incubo per TRUMP : Il presidente Usa Donald Trump dopo il vertice ad Hanoi con il leader supremo nordcoreano Kim Jong-un, La Presse, . "È terribile" che l'audizione a porte aperte di Michael Cohen di fronte al Congresso ...

Vertice TRUMP-Kim Jong-un - cronaca di un bluff annunciato : (Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images) Nonostante le previsioni, non ci sarà nulla da firmare. Neanche un accordicchio cosmetico. Il summit di Hanoi fra Donald Trump e Kim Jong-un si è interrotto bruscamente prima del termine del programma ufficiale. Ultimo pranzo di lavoro annullato, hotel Metropole – lussuosa sede dell’incontro – abbandonato da entrambi, conferenza stampa del presidente statunitense anticipata invece della firma congiunta di un ...

Kim-TRUMP - perché il vertice di Hanoi può essere considerato un "fallimento" : Si chiude senza alcun accordo ad Hanoi il vertice fra Kim Jong-Un e Donald Trump. Sulla denuclearizzazione l'intesa è ancora...

Vertice TRUMP-Kim finisce senza accordo. Presidente Usa : 'Firma non era buona cosa. No a richiesta di togliere sanzioni' : 'Hanno discusso di vari modi per far progredire la denuclearizzazione e di idee riguardanti l'economia', recita la comunicazione della Casa Bianca. Il Vertice però è terminato in anticipo , segno più ...

TRUMP-Kim - perché è fallito il vertice del disgelo : Troppo diverse le priorità delle due parti negoziali: Kim insisteva perché le sanzioni internazionali fossero rimosse in modo integrale e da subito ma non ha dato garanzie sullo smantellamento integrale del suo programma atomico...

TRUMP e Kim - storica stretta di mano 'Fine guerra in Corea? Vedremo' : Donald Trump incontra Kim Jong-un. I due leader si sono incontrati al Metropole di Hanoi stringendosi la mano. Il secondo summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong-un 'sarà un ...