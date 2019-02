Trump-Kim puntano a "risultati epocali"

Vertice Usa-Nord Corea - Trump : "Discutiamo di tutto". Kim : 'Pronto a disarmo nucleare' - : Seconda giornata di colloqui bilaterali. "Non c'è fretta", l'importante è "raggiungere il giusto accordo" dice il presidente Usa. "Sento che ci saranno risultati" afferma il presidente nordCoreano che ...

Vietnam - al via il secondo giorno di summit tra Trump e Kim Jong-un : I due leader a confronto per trovare un accordo internazionale. "Nessuna fretta", afferma il presidente americano. Il capo della Corea del Nord: "Allo stato attuale sento che ci saranno risultati"

Coree - al via secondo vertice Trump.Kim : 03.05 Il presidente Usa Donald Trump e ll leader nord-coreano, Kim, sono arrivati al Metropole Hotel di Hanoi per il secondo giorno di summit. Durante la cena di ieri sera, sempre ad Hanoi, in Vietnam, i due leader hanno avuto "una confronto sincero e approfondito", con l'obiettivo di "raggiungere risulti epocali" durante questo summit. Lo ha fatto sapere l'agenzia di stampa nazionale di Pyongyang, Kcna.

Incontro tra Trump e Kim Jong-un : guida al summit in Vietnam : Il Vietnam è stato presentato come un possibile modello per il regime comunista di Kim Jong-un per il modo in cui concilia la sua identità politica, Repubblica socialista, con un'apertura al mercato ...

Trump incontra di nuovo Kim e questa nuova “normalità” è inquietante : Roma. Il secondo summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un è iniziato ieri ad Hanoi, in Vietnam. Davanti alle bandiere americane e nordcoreane, quelli che soltanto un anno fa erano due nemici giurati per la seconda volta si sono stretti la mano, inaugurando

«Sei un grande leader» - il summit di Hanoi tra Trump e Kim Jong-un in sette punti : Donald Trump e Kim Jong-un. Occhi negli occhi, mano nella mano, con il Vietnam di nuovo crocevia del mondo intero. Questa volta, però, scenario di pace e non di guerra. Eccoli in posa, a...

Storico vertice Usa Corea del Nord : Trump e Kim si stringono la mano : 'Il Vietnam - scrive il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare'. Il potenziale, ...