Trump-Kim | perché è fallito il vertice del disgelo

Trump e Kim - storica stretta di mano 'Fine guerra in Corea? Vedremo' : Donald Trump incontra Kim Jong-un. I due leader si sono incontrati al Metropole di Hanoi stringendosi la mano. Il secondo summit tra il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong-un 'sarà un ...

Trump - Kim : niente accordo sul nucleare : Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un non hanno trovato alcun accordo sul nucleare. Lo riferisce un portavoce della Casa Bianca, aggiungendo che comunque sia le parti continueranno a parlarne, poiché le riunioni sulla denuclearizzazione continueranno in futuro. Al termine del lungo vertice, Trump e Kim hanno cancellato il pranzo di lavoro e la conseguente cerimonia con la firma della dichiarazione congiunta. A conclusione dei ...

Usa-Nord Corea - nessun accordo. Trump : 'Kim visione diversa dalla nostra su siti nucleari' : Trump e Kim hanno discusso 'dei vari modi per far avanzare la denuclearizzazione e i concetti basati sull'economia'. 'Abbiamo avuto un tempo molto produttivo, c'erano diverse opzioni ma questa volta ...

Vietnam - colpo di scena : nessun accordo tra Kim e Trump - : Il vertice ad Hanoi si è concluso senza un'intesa. Dopo il grande ottimismo, il cambio di programma: salta il pranzo tra i due. Trump: "Troppo presto per firmare, Kim ha una certa visione che non ...

Usa-Nord Corea : fumata nera nel vertice di Hanoi - non c'è l'accordo fra Trump e Kim : "Nessun accordo è stato raggiunto" al summit di Hanoi tra il presidente Donald Tump e il leader nordCoreano Kim Jong-un: lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni sulla ...

Trump - Kim e l'occasione sprecata : chi guadagna - e perché - dal mancato accordo di Hanoi : ...Nord conferma di considerare il suo arsenale nucleare una irrinunciabile garanzia non soltanto per la sua sicurezza ma anche per la sopravvivenza di un regime considerato il più tirannico del mondo, ...

Denuclearizzazione - accordo in salita. Trump : 'Incontro con Kim produttivo ma troppo presto per firmare qualcosa' : Hanno discusso "dei vari modi per far avanzare la Denuclearizzazione e i concetti basati sull'economia". La conferenza stampa del presidente americano è stata anticipata, quando invece era prevista ...

Trump-Kim 'Nessun accordo raggiunto'/ Summit interrotto ad Hanoi : non c'è l'intesa : Il Summit fra Donald Trump e Kim Jong-un si è interrotto a seguito del mancato accordo raggiunto. Non c'è l'intesa sulla denuclearizzazione

Kim-Trump - fallisce il vertice di Hanoi : nessun accordo : La Casa Bianca chiarisce che i colloqui proseguiranno in futuro. A far saltare l’intesa l’insistenza di Kim per la revoca completa delle sanzioni senza essere disposto a smantellare i siti nucleari. Per la prima volta il leader nordcoreano ha risposto a domande di giornalisti occidentali in una pausa dei negoziati...

Usa-Nord Corea - nessun accordo. Trump : «Kim visione diversa dalla nostra su siti nucleari» : «nessun accordo è stato raggiunto» al summit di Hanoi tra il presidente Donald Tump e il leader nordCoreano Kim Jong-un: lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni...

Summit in Vietnam - Trump e Kim non trovano l'accordo : a rischio l'intesa per la denuclearizzazione : Trump e Kim hanno discusso "dei vari modi per far avanzare la denuclearizzazione e i concetti basati sull'economia". Trump: "Pyongyang voleva togliere tutte le sanzioni" - Il motivo per cui Donald ...

Corea del Nord-Usa. Interrotto senza accordo il vertice Kim-Trump ad Hanoi : La conferenza stampa di Trump ad Hanoi, Ansa, . «Non è stato un andarsene così via e uscire dalla porta, l'atmosfera era buona e amichevole. Ci siamo lasciati in modo amichevole». Così il presidente ...

Tokyo chiude in calo : nessun accordo tra Trump e Kim : Negativa la borsa giapponese , dopo il finale piatto di Wall Street . Riflettori puntati sull' incontro sul nucleare tra il presidente americano Donald Trump e il leader norcoreano Kim Jong-un , ...