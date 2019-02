Travolge ciclista e fugge, arrestato

Unè morto dopo essere stato investito da un'auto che non si è fermata, proseguendo la marcia. E' accaduto sulla via Aurelia nei pressi di Santa Severa, vicino Roma. Dopo una breve ricerca l'autore dell' investimento è stato rintracciato: è un 83enne che ha detto di non essersi accorto di nulla. Ma a quanto si è appreso aveva già provveduto a far riparare la sua auto ammaccata. Ora si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale con fuga del conducente.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

