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Traffico Roma del 28-02-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 28-02-2019 ore 19 | 30 VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20  AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 28-02-2019 ore 19:30 (Di giovedì 28 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20  AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA BIVIO Roma-FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E TRA TUSCOLANA ED APPIA. CODE A TRATTI IN VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO FRANCIA A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.  SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO, ANCORA INCOLONNAMENTI  DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SULLA VIA SALARIA CODE PER UN INCIDENTE INCROCIO CON VIA DI CASTEL GIUBILEO, FORTI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico, CODE NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA ...
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