Traffico Roma del 28-02-2019 ore 18 | 00

(Di giovedì 28 febbraio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 28 FEBBRAIOORE 17:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SUL RACCORDO ANULARE CODE PERINTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST VERSO QUEST’ULTIMA, TRA VIA FIORENTINI E LA RUSTICA VERSO RACCORDO ANULARE. TANGENZIALE EST IN CODA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA RODOLFO LANCIANI E ALLACCIAMENTO A24 VERSO SAN GIOVANNI, CODE TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA VIA DI PRATI FISCALI E RACCORDO ANULARE. SULLA FLAMINIA PERMANGONO INVECE CODE A PARTIRE DA LABARO SINO AL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E RACCORDO ...

