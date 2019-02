The Voice 2019 | Arisa lavorerà con Simona Ventura? Lo scoop

The Voice Of Italy : Arisa sostituirà Sfera Ebbasta? L’indiscrezione : The Voice of Italy: Arisa sostituirà Sfera Ebbasta? Continuano i rumors sull’ultima edizione di The Voice Of Italy. Dopo l’indiscrezione sulla presunta cancellazione del programma dai palinsesti Rai (poi smentita) e dall’uscita di scena di Sfera Ebbasta, ora si fa un altro nome come possibile giudice del talent. Secondo Tv Blog, infatti, si sarebbe fatto […] L'articolo The Voice Of Italy: Arisa sostituirà Sfera Ebbasta? ...

I Retroscena di Blogo : Arisa ad un passo da The Voice 2019 : Prosegue la macchina della nuova edizione di The Voice, in onda su Rai2 da metà aprile (le date di cui si parla con insistenza sono il 16 o il 23 del quarto mese dell'anno). Un cantiere quello di The Voice che ha vissuto, come è arci noto, parecchie traversie e che dopo la bocciatura di Sfera Ebbasta ora sta cercando il proprio quarto coach.Certi della permanenza nel cast del programma Morgan, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, si sta ...

Freccero smentisce tutto : "Achille Lauro non sarà coach a The Voice" : Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della possibilità che Achille Lauro potesse diventare il nuovo coach di The Voice . Dopo le polemiche sorte intorno alla figura di Sfera Ebbasta , ...

The Voice - spunta il nome di Achille Lauro : Freccero rompe il silenzio : Dopo il caso Sfera Ebbasta si è vociferato dell'arrivo del trapper romano, ma il direttore di Rai 2 smentisce

Achille Lauro conteso tra The Voice e X Factor? / Freccero nega : 'Non sarà un coach' : AAchille Lauro tra The Voice e X Factor? Carlo Freccero nega che sarà uno dei nuovi coach dello show di Rai 2: 'Sarebbe un altro caso Sfera Ebbasta'

Pagelle TV della Settimana (18-24/02/2019). Promosso Non Mentire. Bocciati Bisio e l’esclusione di Sfera Ebbasta da The Voice : Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta Promossi 9 a Olivia Colman e Rami Malek, entrambi vincitori di un Oscar rispettivamente per La Favorita e per Bohemian Rhapsody. Dalle serie tv al cinema, i migliori attori degli Oscar 2019 arrivano già da una consacrazione catodica. Ed è singolare che mentre le star hollywoodiane ormai non disdegnano più la televisione, al cinema sono stati proprio i televisivi a primeggiare. 8 a Non Mentire. La strada verso ...

Achille Lauro : conteso tra «The Voice» e «X Factor»? : Achille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroAchille LauroTutti pazzi per Achille Lauro. Il trapper, dopo il nono posto a Sanremo, pare in lizza per il ruolo di giudice sia a X Factor che a The Voice. Ad annunciarlo è TvBlog, che spiega come il cantante abbia già sostenuto un colloquio per potersi sedere sulla poltrona girevole di Raidue, ma senza un esito certo. Il ...

The Voice 2019 Italia : coach - giudici e conduttrice. Quando inizia : The Voice 2019 Italia: coach, giudici e conduttrice. Quando inizia Concorrenti e inizio The Voice 2019 Ottime notizie per gli appassionati dei talent show. A breve The Voice 2019 andrà in onda su Rai 2 con tante sorprese ed interessanti novità. Il programma in passato non ha ottenuto i risultati sperati e proprio per questo è stato rimodernato e reso più accattivante. Una vera e propria sfida quella lanciata da Carlo Freccero, direttore ...

Ornella Vanoni alla riscossa. Chi la vuole a The Voice : E se Ornella Vanoni diventasse quarto giudice di "The Voice" al posto di Sfera Ebbasta? Potrebbe essere questa la soluzione vincente per il talent musicale di Simona Ventura che non è partito con il ...