Tennis | Nadal attacca Kyrgios in conferenza stampa | “L’australiano ha talento ma non

Tennis. Nadal - battuto e arrabbiato ad Acapulco : "Kyrgios non ha rispetto" : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sorpresa nella notte italiana negli ottavi dell'Abierto Mexicano Telcel, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.780.060 dollari in corso sul cemento di ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Nick Kyrgios piega Rafael Nadal in tre set. Match combattutissimo e australiano ai quarti di finale : Grande sorpresa nella notte italiana negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico). Lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal è stato sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, precipitato in classifica a numero 72 del ranking, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6), al termine di un Match molto lottato nel quale il 32enne nativo di Manacor ha fallito tre Match-point nel tie-break del terzo parziale, uscendo di scena in un ...

Mare - Tennis e lusso. In Messico il primo Rafa Nadal Tennis Centre del mondo : Oltre al Rafa Nadal Tennis Centre, il resort ha una Spa di lusso di otre 4mila metri quadrati e un village con diversi ristoranti e bar, un miniclub, anfiteatri per gli spettacoli e una cappella per ...

Tennis - Rafa Nadal ed il suo inizio di stagione : la finale degli Australian Open con Djokovic non va giù : Rafa Nadal non ha gradito il modo nel quale ha perso la finale degli Australian Open con Djokovic: piccolo rimpianto di inizio stagione Rafa Nadal ha iniziato la sua stagione 2019 con la finale raggiunta agli Australian Open. Il Tennista spagnolo può ritenersi soddisfatto di quanto fatto in questo avvio, anche se da perfezionista qual è non ha accettato il modo nel quale ha perso contro Djokovic, rivale storico: “E’ una parte della ...

Inaugurato il Rafa Nadal Tennis Centre di Cancun : sport e professionalità in un resort da sogno [GALLERY] : Apre ufficialmente i battenti il Rafa Nadal Tennis Centre a Cancun: il centro sportivo offrirà una formazione Tennistica derivata dalla professionalità del maiorchino in un resort da sogno Nella giornata di ieri, è stato Inaugurato ufficialmente il Rafa Nadal Tennis Centre di Cancun, il primo centro di allenamento legato al nome del maiorchino dopo la famosa Accademia di Manacor. Il nuovo centro è situato all’interno del complesso ...

Tennis – Nadal infuriato - il matrimonio doveva restare segreto : il Tennista risponde duramente ai giornalisti : La notizia del matrimonio di Rafa Nadal e Xisca Perellò sarebbe dovuta restare segreta: il Tennista spagnolo va su tutte le furie e rifiuta ogni domanda di gossip al riguardo Nei giorni scorsi tutti i fan di Rafa Nadal sono venuti a conoscenza della lieta notizia riguardante il matrimonio del campione spagnolo della sua Xisca. Dopo 14 anni di relazione, tenuta sempre lontano dai riflettori, i due si diranno il fatidico sì a maggio a ...

Tennis - Nadal sposo entro fine anno con Maria Francisca Perello : Sì è fidanzato ufficialmente a Roma, durante una vacanza romantica a maggio. Dirà sì entro l'autunno a Maiorca. Rafa Nadal, 32 anni, sposerà molto presto la sua Maria Francisca Perello, sua fidanzata ...