Tennis | Kyrgios fa impazzire Nadal

Tennis : Nadal-Kyrgios - show e scintille a fine match : Abbiamo giocato bene, questo è lo sport. Le persone sono diverse una dell'altra. Non prenderò in nessun modo in considerazione questa critica". KYRGIOS SERVE DAL BASSO E BEFFA NADAL ok *NOW* this ...

Tennis - Nadal attacca Kyrgios in conferenza stampa : “L’australiano ha talento ma non rispetta gli avversari e il pubblico” : Fuochi e fiamme tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios nell’ATP di Acapulco. Il n.2 del mondo e il talentuoso Tennista australiano si confrontati negli ottavi di finale del torneo messicano e a sorpresa è stato l’aussie a prevalere in tre set molto lottati. Un risultato che conferma le grandi qualità di Kyrgios, spesso protagonista di grandi match contro avversari qualificati. Tuttavia a Nadal non sono piaciuti alcuni atteggiamenti in campo ...

Tennis. Nadal - battuto e arrabbiato ad Acapulco : "Kyrgios non ha rispetto" : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sorpresa nella notte italiana negli ottavi dell'Abierto Mexicano Telcel, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.780.060 dollari in corso sul cemento di ...

Tennis - rabbia Nadal contro Kyrgios : “non ha rispetto!” : Tennis, ATP di Acapulco: Nadal ha perso contro Nick Kyrgios ed ha qualcosa da rimproverargli a fine incontro Tennis, ATP di Acapulco, Rafa Nadal ha perso al secondo turno sul cemento americano contro Nick Kyrgios per 3-6 7-6(2) 7-6(6). Il Tennista spagnolo nel post partita ha parlato in conferenza stampa, bacchettando un po’ l’avversario: “Kyrgios ha fatto il uso show, ha un talento enorme e oggi ha giocato bene e ha vinto. Su ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Rafa Nadal eliminato agli ottavi da Nick Kyrgios : Nadal-Kyrgios, la cronaca Ancora una volta il bad boy di Canberra ha dimostrato di sapersi esaltare contro i top-player , dopo essere arrivato sul cemento messicano con un bilancio di 2 vittorie e 3 ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Nick Kyrgios piega Rafael Nadal in tre set. Match combattutissimo e australiano ai quarti di finale : Grande sorpresa nella notte italiana negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico). Lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal è stato sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, precipitato in classifica a numero 72 del ranking, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6), al termine di un Match molto lottato nel quale il 32enne nativo di Manacor ha fallito tre Match-point nel tie-break del terzo parziale, uscendo di scena in un ...

Tennis : Nadal - esordio ok ad Acapulco. Seppi perde con Kyrgios : ACAPULCO - Tornato in gara a un mese di distanza dalla finale persa con Djokovic all'Australian Open, il n. 2 del mondo Rafael Nadal ha avuto un esordio tranquillo nel torneo di Acapulco che si gioca sui campi in cemento ed è dotato di un montepremi di 1 milione e 780mila dollari. Lo spagnolo ha battuto il ...

Tennis - ATP Acapulco : Seppi cade contro Kyrgios - che sfida con Nadal : Acapulco - Andreas Seppi non ce l'ha fatta. Dopo un inizio decisamente in salita, ha provato a raddrizzare il match contro Nick Kyrgios , ma ormai era troppo tardi. Finisce così al primo turno il ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Seppi sconfitto all’esordio. Ko in due set contro l’australiano Kyrgios : Finisce al primo turno l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP di Acapulco. Sul cemento messicano l’altoatesino è stato sconfitto in due set dall’australiano Nick Kyrgios, numero 72 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Seppi ha perso subito il servizio in apertura di match, mentre dall’altra parte Kyrgios con la battuta non ha concesso nulla all’italiano, che ha ...

Australian Open – Kyrgios lotta - ma Raonic è troppo forte : il Tennista australiano si arrende all’esordio : Nick Kyrgios ko all’esordio negli Australian Open: Milos Raonic trionfa in 3 set e accede ai trentaduesimi di finale dello Salm aussie Prima dell’inizio del torneo, Nick Kyrgios aveva dichiarato: “se dovessi vincere gli Australian Open potrei concludere la mia stagione”. Il tennista Australiano aveva grandi aspettative per il primo Slam dell’anno, da giocare davanti al proprio pubblico, ma tali aspettative sono state stracciate già al ...

Tennis - Tomic segna un punto incredibile contro Kyrgios : il video : Fosse successo in una partita più seria o importante, probabilmente il fumoso Kyrgios non l'avrebbe presa così bene. Fatto sta che quanto successo nella partita giocata tra Kyrgios e Tomic nel Kooyong ...

Top&Flop ATP 2018 – Da Fognini a Kyrgios : promossi e bocciati del Tennis maschile : Top&Flop ATP 2018, l’Italia tennistica può sorridere al termine di questa annata, un po’ meno sorridenti invece Kyrgios e Rublev Il 2018 tennistico va in archivio ed il seeding ATP si proietta già ai tornei del nuovo anno, con un occhio di riguardo per gli Australian Open che apriranno l’annata degli slam. Prima di guardare al futuro però, è giusto dare un’occhiata anche a quanto accaduto nell’annata ...