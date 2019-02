Tennis | Dubai | Federer | ancora due vittorie per il titolo numero 100

Tennis : Federer in semifinale a Dubai - il 100° titolo si avvicina : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Dubai - Ancora due vittorie per il titolo numero 100. Due passi per diventare ...

Tennis - Federer batte Fucsovics a Dubai I 100 tornei vinti distano solo 2 partite : Partita sospesa dopo 39' sul 5-5 per pioggia, la pausa perturba un po' il nuemro uno del mondo che rischia di lasciare il parziale all'avversario, che non sfrutta due set point sul 6-4 del tie break. ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Federer batte Fucsovics 7-6 - 6-4 e vola in semifinale : Federer-Fucsovics, la cronaca Primo set estremamente equilibrato, con Federer che prosegue nella saga dell'errore gratuito già visto nelle due giornate precedenti ed è anche costretto ad annullare ...

Tennis - Federer batte Verdasco - è nei quarti a Dubai : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Dubai - La gioia fa 50. Cinquanta, come le vittorie in carriera di Roger ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Federer ai quarti - Verdasco ko in 3 set : Roger Federer si qualifica per i quarti di finale del Dubai Duty Free Tennis Championships, ricco torneo ATP 500, montepremi di 2.736.845 dollari, in corso sul cemento della metropoli degli Emirati ...

Tennis - Seppi fuori ad Acapulco - Nadal ok. Oggi Federer a Dubai : Andreas Seppi è uscito di scena ad Acapulco , Mes, 1.780.060 dollari, cemento, . L'altoatesino numero 49 del ranking mondiale, al primo turno è stato sconfitto per 6-3 7-5 dall'australiano Nick ...

Tennis - Berrettini cade a Dubai - Lorenzi out a San Paolo : Il numero 15 del mondo, vincitore a Sofia quest'anno, incassa la quarta sconfitta in 18 partite in stagione tra ATP e Slam. Il lituano, al debutto nel torneo dopo aver battuto Lestienne e Basic nelle ...

Tennis - ATP Dubai 2018 : Matteo Berrettini esce di scena al primo turno. Amara sconfitta in tre set contro Denis Kudla : sconfitta Amara all’esordio per Matteo Berrettini nell’ATP di Dubai (Emirati Arabi) di Tennis. Nel ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.736.845 dollari il 22enne azzurro, numero 56 del mondo, è stato sconfitto con il punteggio di 2-6 7-5 7-5 dallo statunitense Denis Kudla, numero 68 del ranking, che si conferma una specie di bestia nera per il laziale, visto il terzo successo maturato in quattro match. Una sconfitta che ...

Tennis : Federer avanza a Dubai perdendo un set : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Roger Federer è tornato in campo dopo l'eliminazione agli Australian Open, passando il primo turno sul cemento di Dubai, Emirati Arabi Uniti,, torneo Atp 500 con ...

Tennis - ATP Dubai : Federer inizia bene - battuto Kohlschreiber : Dubai - inizia bene la rincorsa di Roger Federer verso il centesimo titolo in carriera. A Dubai, lo svizzero ha sconfitto il tedesco Philipp Kohlschreiber per la quattordicesima volta in altrettanti ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Thomas Fabbiano sconfitto all’esordio da Fernando Verdasco : Si interrompe al primo turno il cammino di Thomas Fabbiano nel torneo ATP di Dubai. Il pugliese è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Fernando Verdasco con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 dopo due ore di gioco. All’Italia resta dunque il solo Matteo Berrettini, che farà il suo esordio domani contro l’americano Denis Kudla. La testa di serie numero uno è Kei Nishikori, ma questo è anche il torneo che segna il ritorno in campo di ...

Tennis - Roger Federer pronto a ripartire da Dubai : “mi sento bene - sarà un’annata importante” : Roger Federer si appresta ad esordire nel 2019 in quel di Dubai contro un avversario temibile come il tedesco Kohlshreiber Roger Federer è pronto a tornare in campo. Il Tennista svizzero rientrerà in un torneo ufficiale quest’oggi, il primo dell’annata 2019. Federer affronterà Kohlshreiber in quel di Dubai, un luogo che in passato gli ha regalato notevoli soddisfazioni, ben 7 i successi dello svizzero nel torneo in questione. ...

Tennis - ATP Dubai 2019 : Thomas Fabbiano entra nel tabellone principale. L’azzurro supera in due set il francese Hoang : Missione compiuta per Thomas Fabbiano. L’azzurro conquista l’accesso al tabellone principale dell’ATP di Dubai (Emirati Arabi), superando 7-6 7-5 in 2 ore e 8 minuti di partita il francese Antoine Hoang (n.139 del mondo). Il pugliese ha mantenuto il sangue freddo nei momenti decisivi del confronto ed ha prevalso contro il transalpino, staccando il biglietto per il prossimo incontro che lo vedrà opposto allo spagnolo Fernando ...

Tennis - WTA Dubai 2019 : Belinda Bencic supera in finale in tre set Petra Kvitova e conquista il torneo : Il torneo WTA Premier 5 di Dubai va all’elvetica Belinda Bencic, che supera in tre set la ceca Petra Kvitova: sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti la svizzera trionfa nell’atto conclusivo per 6-3 1-6 6-2, in un match molto duro, risolto dopo un’ora e tre quarti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set Bencic trova subito il break in avvio e conferma lo strappo andando 2-0. Gravi difficoltà per Kvitova al servizio, la ...