Tendopoli di San Ferdinando | dopo l' annuncio di Salvini il sindaco firma l' ordinanza di

Nuovo rogo nella Tendopoli di San Ferdinando - muore un giovane migrante. Il Viminale 'Via allo sgombero da subito' : Si muore ancora di freddo e di fuoco nella tendopoli di San Ferdinando , il ghetto che da anni ospita i braccianti migranti della Piana di Gioia Tauro. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, un Nuovo ...

Reggio Calabria - incendio alla Tendopoli di San Ferdinando. Fai Cisl : 'Basta ghetti - servono progetti di accoglienza' : Quello che serve per agire è una volontà politica condivisa a livello territoriale, regionale e nazionale, altrimenti continueremo soltanto a commemorare nuove vittime" . Valuta questo articolo Rate ...

San Ferdinando - nuovo incendio nella Tendopoli : morto un ventiseienne senegalese : Trenta baracche in fiamme nella piana di Gioia Tauro e un morto : Aldo Diallo, 26 anni. La Flai Cgil: "Continuiamo a raccontare di incendi e di tragedie annunciate alla Tendopoli di San Ferdinando , le Istituzioni hanno serie responsabilità.Continua a leggere

