Tav | Toninelli | ' Tria si deve attenere al contratto'

Tav - Toninelli : 'La prossima settimana ci sarà una decisione' : Entro la prossima decisione ci sara' una decisione" sulla Tav, "questo e' certo ". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a margine di un evento al Mit. "Nei ...

Tav - Toninelli : 'Decisione entro la prossima settimana' : Danilo Toninelli si è detto "certo" che "entro la prossima settimana arriverà una decisione" sulla Tav. Il ministro dei Trasporti ha spiegato che nei prossimi giorni ci sarà un incontro a cui ...

Tav - il ministro Toninelli non ha ancora avuto tempo di sedersi a parlarne con la Lega : ...di fatto una strada che va un direzione opposta a quella di Alessandro Di Battista che ha sempre ribadito invece come il 'no' senza se e senza ma sia una condizione irrinunciabile nella politica del ...

Tria sulla Tav : «Sbagliato cambiare patti» Toninelli : «C’è il contratto di governo» : Il ministro dell’Economia: «Il problema non è la Tav, è che nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia le leggi e le fa retroattive»

Tav - Toninelli : 'Tria ricordi che c'è un contratto di governo' : Giovanni Tria, "ha dimenticato che c'è un contratto di governo, dovrebbe ricordarlo". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, commentando le parole del ministro dell'Economia sulla Tav: "Tria si atterrà a quello che c'è scritto nel contratto". E sull'accordo M5s-Lega sul progetto della linea Torino-Lione: "Come per gli altri dossier sono convinto che, anche se ...

Tav - Tria attacca : «Nessuno investe se si cambiano patti e leggi». Toninelli : «Si ricordi il contratto di governo» : Bisogna portare avanti l'economia italiana». Giovanni Tria, che non frequenta gli studi tv con l'assiduità dei vicepremier Di Maio e Salvini, stavolta ha «bucato il video» pur non nominando mai i ...

Tria incalza sulla Tav. Toninelli : 'Si ricordi il contratto di governo' : " Tria si atterrà a quello che c'è scritto nel contratto ", ha sottolineato Toninelli Inoltre il ministro dell'Economia puntualizza: ' Non ci sarà nessun aumento dell'Iva '. " Sono tutte follie -...

Tav - Toninelli : Tria dimentica contratto governo - lo rispetti : Roma, 25 feb., askanews, - Il ministro dell'economia Giovanni Tria deve 'attenersi' al contratto di governo, che sulla Tav Torino-Lione indica la necessità di ridiscutere il progetto. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo ...

La risposta di Toninelli a Tria - che vuole fare la Tav - : Roma, 25 feb., askanews, - Ancora frizioni in seno al governo sulla Tav. Il ministro dell'economia Giovanni Tria deve 'attenersi' al contratto di governo, che sulla Tav Torino-Lione indica la necessità di ridiscutere il progetto. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo ...

Diciotti - Toninelli : “Voto di scambio M5s-Lega? Barzelletta - non siamo mica il Pd”. Battibecco con Giannino su Tav : “Voto di scambio tra M5s e Lega su caso Diciotti? E’ una Barzelletta, non abbiamo proprio l’impostazione umana di confondere argomenti differenti tra loro. Un conto è il caso Diciotti, trattato collegialmente dal governo. Un conto sono tutte le altre questioni. E poi non siamo mica il Pd“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ...

Tav : Cattaneo (Fi) - unico beneficio se Toninelli va via : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - "Ci sono le gallerie pronte. Bisogna solo terminare un tratto e ci sentiamo dire da Toninelli che deve fare l’analisi costi benefici. Guarda Toninelli, te l’ho detto in Aula, l’unico costo è la tua ignoranza e l’unico beneficio è che tu vada via". Lo ha detto Alessandro

Tav : ancora scintille nonostante rinvio. Salvini : va fatta. Toninelli : non è fra priorità : Appena 24 ore dopo la decisione votata dalla maggioranza di ridiscutere il Tav, tornano le scintille tra Lega e Cinquestelle. Salvini: 'non c'è alcun blocco ma solo una revisione del progetto', spiega;...

Toninelli : «Tav solo sospesa. In Italia nessuna opera è bloccata». Ecco perché non è vero : Il ministro delle Infrastrutture a 24 Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino: la Torino-Lione saràcompletata tra 15 anni, i benefici si vedranno tra 70, dico che non è una priorità. Il presidente del Piemonte Chiamparino scrive al consiglio regionale: verificare possibilità di consultazione popolare. Salvini: siamo sempre favorevoli ai referendum...