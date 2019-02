TAV | pronto supplemento analisi costi benefici chiesto da Premier Conte

Chiamparino - pronto a piazza per la TAV : ANSA, - TORINO, 26 FEB - "Se l'11 marzo Telt sarà costretta a rinviare ancora i bandi di gara, non escludo nessuna forma di pressione democratica. Potrei convocare io stesso una manifestazione di ...

TAV : pronto l’accordo Lega-M5S - Salvini da Iglesias : 'Risparmiare e andare avanti' : È destinata a far discutere la mozione a firma Lega e Movimento 5 Stelle che viene presentata oggi alla Camera, relativa alla TAV Torino-Lione, da tempo fonte di polemiche e dissapori. Le posizioni dei due partiti di maggioranza sono state finora a tutti gli effetti contrastanti, per non dire opposte; i 5 Stelle vorrebbero sospendere definitivamente la realizzazione dell’opera, la Lega, al contrario, ha sempre dichiarato che la tratta ad alta ...

MotoGp - Valentino Rossi pronto a festeggiare i suoi 40 anni : ecco come TAVullia celebra il suo Dottore [GALLERY] : Nella giornata di domani il pesarese taglierà il traguardo dei 40 anni, Tavullia celebra con cartelloni e bandiere il proprio idolo Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni, domani 16 febbraio sarà il grande giorno per il Dottore e per l’intera Tavullia. La cittadina pesarese infatti attende con ansia questo avvenimento, lo confermano i cartelloni e gli striscioni comparsi per le vie del centro storico. Un modo per omaggiare ...

Gilet gialli - Parigi richiama ambasciatore a Roma. Salvini : pronto a vedere Macron TAV - migranti - deficit : otto mesi di scontri : Sale la tensione tra Parigi e Roma dopo le polemiche sul coinvolgimento del governo con i Gilet gialli e sui controlli alle frontiere

Venezuela - Maduro : "Pronto a sedermi al TAVolo dei negoziati con l'opposizione" : "Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'opposizione, per parlare del bene del Venezuela, per la pace e per il futuro". Così il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in un'intervista rilasciata a Caracas all'agenzia di stampa russa Ria.Maduro, nella stessa intervista, ha detto no a nuove elezioni presidenziali, sottolineando che si sono tenute meno di un anno fa" e "non accettiamo gli ultimatum", mentre si è detto ...

Caso Battisti : 30 terroristi latitanti - 14 in Francia. Dossier pronto sul TAVolo di Salvini : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi, a quanto si apprende da fonti del Viminale, sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si...

Trenta terroristi latitanti sul TAVolo di Salvini - governo pronto a passi ufficiali : Politica Caso Battisti, l'ex Br Lojacono: "Accetterei l'ergastolo in Svizzera, ma l'Italia non ha mai chiesto la mia estradizione" di CONCETTO VECCHIO

Il polo dei civici è pronto con Delli Noci - Sentire Civico abbandona il TAVolo perché vuole fare le primarie. Poli vicina anche ai civici : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Il governo pronto a fermare le trivelle. Sulla TAV dopo analisi costi-benefici è ora di decidere : Sul caso trivelle, il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato un emendamento al dl semplificazioni che prevede, per un termine massimo di 3 anni, la sospensione di tutti i permessi. Sul ...