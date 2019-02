Tav | alta tensione Lega-M5S Airola | «Con il sì lascio il Movimento e tengo il simbolo»

Di Maio messo alle corde dai suoi - cedere a Salvini sulla Tav lo farebbe saltare da capo dei 5 stelle - ecco perché… : Per Di Maio non è un grandissimo periodo, la sua leadership è messa in discussione, e nei prossimi giorni potrebbe saltare tutto, la questione gira sempre sulla Tav Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, sta attraversando il peggior momento della sua breve stagione politica. La cocente sconfitta dei Cinquestelle in Abruzzo e Sardegna ha certificato che il vento ha fatto il suo giro ed ora soffia contro. La luna di miele con gli elettori è roba ...

In Sardegna alcuni uomini hanno assaltato un camion cisterna costringendo l’autista a rovesciare tutto il latte che trasporTava : Questa mattina a Orune, in provincia di Nuoro, in Sardegna, un gruppo di uomini ha assaltato un camion che trasportava latte, costringendo l’autista a uscire e a rovesciare tutto il contenuto della cisterna sull’asfalto. Secondo quanto scrive Repubblica, gli uomini

Tav - Camera approva mozione Lega-M5S : governo ridiscuterà alta velocità Torino-Lione : Montecitorio approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo, passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti, impegna il governo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Pd protesta in aula.Continua a leggere

Il gioco da Tavolo Pictionary incontra la Realtà Aumentata - da luglio vincerà chi è più bravo a disegnare nell’aria : Pictionary è uno dei giochi di società più conosciuti al mondo. A partire da luglio di quest’anno si evolverà grazie alla tecnologia. Per chi non lo ricordasse, parliamo del gioco da tavolo che chiede ai partecipanti di riconoscere concetti o parole dai disegni dei compagni di squadra. Dal 1985 a oggi è sempre stato necessario tenere sottomano carta e penna. Presto non serviranno più, perché ci sarà una penna hi-tech. Una sorta di ...

Salta il Tavolo : la soluzione di Salvini per il latte di pecora non piace. Il no dei pastori : L'aumento del prezzo del latte ovino proposto al tavolo nazionale sul Pecorino, convocato al Viminale, è secondo quanto si apprende di 70 centesimi al litro - dieci in più rispetto al prezzo del ...

Alta Badia - la stagione sciistica si conclude tra vintage e buona Tavola : Una ricca offerta di piste da sci, ristoranti pazzeschi tra cui anche quello tristellato dello chef Norbert Niederkofler, hotel da sogno in cui rilassarsi e il fascino inconfondibile di quelle Dolomiti patrimonio mondiale Unesco. Non c'è dubbio che l'Alta Badia si sia trasformata in particolar modo negli ultimi anni in una vera e propria destinazione paradisiaca per le più disparate tipologie di turisti. Merito delle sue ...

Marco Travaglio deriso e asfaltato da Nicola Porro per il titolo sulla Tav del "Falso Quotidiano" : Vergogne che soltanto Il Fatto Quotidiano ultra-grillino di Marco Travaglio. Si parla del titolone di prima pagina di oggi, che recita: "I dati bocciano il Tav? Il Partito degli Affari se la prende coi dati". Già, a Travaglio non basta il fatto che il presidente della commissione che ha redatto l'an

Tav - depositata l'analisi costi-benefici. Ma salta il vertice di governo : l'analisi costi benefici sulla Tav è stata consegnata. È arrivata a Palazzo Chigi ed ora è sui tavoli di Conte e dei due vicepremier. Si tratta di tre plichi che il capo segreteria, insieme a ...

Bruxelles avverte l’Italia : in settimana decida su Tav o salta accordo su fondi : L'Italia deve fare chiarezza entro poche prossime settimane sulla Tav, altrimenti l'accordo di finanziamento ('grant agreement') con l'Unione Europea rischia di saltare. Lo hanno detto fonti europee, dopo che la Commissione ha ricevuto l'analisi costi-benefici del governo italiano. Secondo le fonti, gia' oggi il 'grant agreement' traballa, a causa della decisione dell'Italia di sospendere una serie di gare di appalto della Tav provocando ...

Video – Travaglio implacabile asfalta Delrio sulla Tav e la Gruber minaccia di chiudere i microfoni : Marco Travaglio nella trasmissione della Gruber un fiume in piena contro Delrio che non riesce quasi a difendersi dalle accuse Marco Travaglio ricorda all’On Graziano Delrio che già nel dicembre del 2017 sulla TAV venne detto che molte previsioni erano sbagliate e che l’opera era in bancarotta, state difendendo un’opera che non serve a nulla Travaglio a Delrio lo specialista delle fake news Travaglio asfalta Delrio sulla ...

Ascolta l'appello del figlio - boss di AlTavilla Milicia si pente : Pochi giorni fa il figlio collaboratore di giustizia gli aveva lanciato un appello pubblico al pentimento, in aula. Lui aveva risposto mandandogli un bacio. E oggi, sempre in aula, Francesco Lombardo, ...

Tav - analisi del dossier a Francia e Ue : alta tensione Lega-M5S : ... e ottusamente chiusi al futuro, non credano che il sistema dell'economia abbia la memoria corta'.

Tav : Finco (Lega Veneto) - 'Toninelli esca dal blog e si cali nella realtà' (2) : (AdnKronos) - "Su questa vicenda il ministro Toninelli e il M5S sono completamente scollegati dalla realtà. Così inviterei lui e Di Maio ad uscire dal blog e a calarsi nella realtà di tutti i giorni, a venire a sentire dal vivo gli imprenditori veneti e delle altre regioni del Nord". "Il problema è