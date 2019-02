Tav | a Torino duello su costi-benefici tra Ponti e accademici

ilfogliettone

(Di venerdì 1 marzo 2019) Cinque miliardi per finire la-Lione, quattro miliardi per stopparla e chiudere i buchi nelle montagne, questo al netto di eventuali ricorsi e di un intervento della giustizia europea. I cantieri in entrambi i casi durerebbero circa 12 anni. È quanto è emerso dal confronto "-Lione, fondamenti tecnici dell'analisi", organizzato dalla fondazione Collegio Carlo Alberto di, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, che ha invitato l'uomo dell'analisiMarcoa un confronto conesperti di trasporti. Tra loro Andrea Boitani dell'università Cattolica di Milano, Massimo Florio dell'universita' di Milano e Marco Percoco della Bocconi. Mentreera accompagnato da Francesco Ramella dell'equipe di esperti che hanno redatto l'analisi.Per"venire aè un po' come entrare nella gabbia del leone", ironizza il ...

fattoquotidiano : Tav, Ponti: “Calcolo sulle mancate accise? Sacrosanto. La Torino Lione non meritava di diventare un caso nazionale” - beghin_t : Sul #TAV Torino-Lione #Tajani e il #PD stanno dicendo un sacco di inesattezze. L'#UE NON ha deciso di dare un milia… - BeppeSala : Qualcuno dice che a Torino serve solo un'altra metropolitana e non la TAV. È un'affermazione senza senso, sono due… -