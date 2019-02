Tajani incontra capo 007 Usa | prove di interferenze nelle elezioni europee

corriere

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Martedì, appena arrivato nella capitale degli Stati Uniti,aveva detto ai giornalisti italiani che la Commissaria Mariya Gabriel, portafoglio Economia e società digitali, sta lavorando da mesi ...

Corriere : Tajani incontra il capo 007 Usa: prove di interferenze nelle elezioni europee - WTrumpy : @Antonio_Tajani va in America! E @realDonaldTrump non c’è.. ?? È in #Vietnam per incontrare Kim.. incontra Obama?… - ilfaroonline : Antonio Tajani, incontra nella Capitale i quadri romani di Forza Italia -