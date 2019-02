Taekwondo | Campionati Italiani Categorie Olimpiche 2019 | in palio a Pisa i primi titoli

oasport

(Di venerdì 1 marzo 2019) Il primo grande appuntamento stagionale per ila livello nazionale andrà in scena questo fine settimana presso il Palazzetto dello Sport di. Tra sabato 2 e domenica 3 marzo si terranno infatti i. L’evento metterà di fronte gli atleti nello ottodi peso del programma olimpico: -49 kg, -57 kg, -67 kg e +67 kg in campo femminile; -58 kg, -67 kg, -80 kg e +80 kg al maschile. La manifestazione vedrà in gara 157 atleti (100 uomini e 57 donne), in rappresentanza di 82 club provenienti dall’intero territorio nazionale. Senza nulla togliere alle ultime edizioni, tra i partecipanti iscritti quest’anno spiccano diverse stelle delitaliano. Come ribadito dal Presidente Federale Angelo Cito, l’evento costituirà un’occasione importante per mettersi in mostra e per provare ad entrare nel giro ...

