Summit Usa-Corea del nord | salta l’intesa | nessun accordo sulla denuclearizzazione

Summit Usa-Corea Nord - treno Kim Jong-Un viaggia verso Vietnam : Il treno speciale del leader Nordcoreano Kim Jong-Un procede la sua marcia verso il Vietnam, in vista del secondo Summit col presidente americano Donald Trump del 27-28 febbraio: il convoglio è stato "...

Pedofilia - al Summit in Vaticano il vescovo tedesco accusa : “Dossier coi nomi dei responsabili distrutti o mai creati” : “I dossier che avrebbero potuto documentare i terribili atti e indicare il nome dei responsabili sono stati distrutti o nemmeno creati. Invece dei colpevoli, a essere riprese sono state le vittime ed è stato imposto loro il silenzio”. È la forte denuncia fatta dal cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, diocesi che fu di Joseph Ratzinger, e membro dei consiglio di porporati che aiuta Papa Francesco nella riforma della Curia ...

Pedofilia - racconto choc al Summit vaticano : “Abusata da prete per 13 anni - ho abortito 3 volte” : Il drammatico racconto di una donna africana al summit sulla Pedofilia nella chiesa in corso in vaticano. "Dall’età di 15 anni ho avuto relazioni sessuali con un prete e il sacerdote mi ha fatto abortire molto semplicemente perché egli non voleva usare profilattici o metodi contraccettivi, se non lo facevo mi picchiava"Continua a leggere

"Polacchi come i nazisti". E Varsavia non va al Summit a Gerusalemme : Il vertice fra i Paesi del Gruppo Visegrad e Israele è saltato. La polemica esplosa dopo le dichiarazioni del governo israeliano, che aveva accusato i polacchi di essere complici nell'Olocausto , è ...

L'Afghanistan verso una pace? Le prospettive del ritiro Usa e il prossimo Summit di Mosca : L'India è anche il Paese più importante per l'economia afghana, il rafforzamento dell'asse Kabul-New Delhi allerta il Pakistan, che pur di indebolire un'alleanza che lo troverebbe schiacciato tra due ...

Salvini in Usa a fine febbraio - Summit con Trump? : Il Cpac, fondata nel 1974, è una conferenza politica che si svolge ogni anno negli Usa, organizzata dalla American Conservative Union, alla quale partecipano attivisti, politici e intellettuali ...

"Ue non parteciperà a Summit sul Medio Oriente promosso dagli Usa" : Diversi organi di informazione hanno di recente annunciato che l' Unione europea diserterà il summit internazionale sul Medio Oriente promosso dagli Stati Uniti. L'evento in questione si svolgerà in ...