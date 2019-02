Successo per il nuovo singolo di Gianluca Capozzi ' M' annammoro ancora e te'

Maxi-caduta all’UAE Tour – Nibali si salva per un soffio - la verità dello Squalo : “ecco cosa è Successo” [VIDEO] : Vincenzo Nibali e il miracoloso salvataggio nella Maxi-caduta della quarta tappa dell’UAE Tour: la verità dello Squalo dello Stretto Caleb Ewan si è aggiudicato ieri la quarta tappa dell’UAE Tour, al termine della quale non sono mancate le polemiche per una maxi caduta che ha visto coinvolto anche Vincenzo Nibali. Damiano Caruso ha infatti fatto intendere che sia stata colpa di un collega che ha rischiato troppo, ma non ha ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. L’Irlanda rientra in corsa per il Successo finale : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Volley : Champions League - per Modena un Successo amaro : LA CRONACA DEL MATCH- Modena inizia la gara con Keemink-Pinali in diagonale principale, Kaliberda-Bednorz in banda, Van Der Ent-Anzani al centro con Benvenuti libero. Cez Karlovasko inizia con Hudece,...

Nella terza puntata de La Porta Rossa 2 Anna perde tutto : cos’è Successo a Piras? Trama 27 febbraio : La terza puntata de La Porta Rossa 2 sconvolgerà Anna Mayer. Negli episodi in onda stasera, 27 febbraio, l'avvocato subirà una forte perdita che la porterà a compiere una scelta azzardata. Le sorprese shock non finiscono qui: scopriremo qualcosa sulla Fenice, una misteriosa confraternita legata in qualche modo al rapimento della figlia di Cagliostro, almeno secondo la visione del Commissario. La serie con Gabriella Pession e Lino Guanciale ...

Catanzaro : Successo per il corso su “Il ruolo del Geologo Professionista nelle attività di Protezione Civile” : Il corso di Protezione Civile (primo livello) su “Il ruolo del Geologo Professionista nelle attività di Protezione Civile” si è tenuto sabato scorso presso la Sala Convegni della Protezione Civile a Germaneto di Catanzaro. Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Calabria e dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, l’evento ha registrato una buona partecipazione di iscritti all’Ordine dei Geologi della Calabria. Le tematiche trattate ...

Il Collegio - grande Successo per il docu-reality di RaiDue che piace soprattutto ai giovanissimi : 41% di share sul target 8-14 anni : Laddove la televisione generalista solitamente fallisce, Il Collegio fa centro: il docu-reality realizzato con MagnoliaBanijay Group e in onda su Rai2 è un successo, ma soprattutto lo è tra i giovani. L’ultima puntata, andata in onda martedì scorso, ha segnato un impressionante 41% di share sul target 8-14 anni (senza contare tutti coloro che scelgono la strada dello streaming o dell’on-demand). Un dato clamoroso, soprattutto se ...

Glenn Close - la perdente di Successo bocciata sette volte agli Oscar : L'espressione del volto nel momento dell'annuncio diceva tutto: la vincitrice con le mani alla bocca in segno di sorpresa, la sconfitta con le labbra chiuse in una parentesi in segno di delusione. ...

Lady Gaga : ecco perché secondo lei “Shallow” ha avuto così tanto Successo : Un successo meritatissimo The post Lady Gaga: ecco perché secondo lei “Shallow” ha avuto così tanto successo appeared first on News Mtv Italia.

Rugby – Guinness Sei Nazioni : Successo e divertimento al Foro Italico per il terzo tempo con Roy Paci : Rugby: terzo tempo Village, tanto divertimento al Foro Italico con Roy Paci Nuovo successo di pubblico per il terzo tempo Peroni Village, nel suo undicesimo anno di attività. Gli appassionati di Rugby, al termine della sfida casalinga della Nazionale italiana contro l’Irlanda, hanno infatti potuto assistere ad una festosa performance di Roy Paci e della band Aretuska al Foro Italico di Roma. Il cantante siciliano, prima di salire sul ...

Risultati NBA del 25 febbraio : KO per Gallinari e Belinelli - Successo per Orlando : Nottata sfortunata in Nba per i due italiani impegnati fuori casa nelle partite del 25 febbraio: i Clippers di Danilo Gallinari crollano a Denver contro i Nuggets, che infliggono ai californiani un margine di quasi 30 punti. Niente da fare anche per gli Spurs di Marco Belinelli che trovano i Knicks più preparati del solito a difendere il Madison Square Garden. Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 123-96 I Nuggets sono al momento irraggiungibili ...

Golf - WGC-Mexico Championship : Successo per Dustin Johnson - staccato Rory McIlroy : Dustin Johnson ha vinto il sesto WGC in carriera distaccando di cinque colpi Rory McIlroy e di dieci i terzi in classifica Dustin Johnson ha dato spettacolo nel WGC-Mexico Championship, il primo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, che ha vinto con 263 (64 67 66 66, -21) lasciando a cinque colpi Rory McIlroy (268, -16). Sul percorso Club de Golf Chapultepec (par 71) di Città del Messico Tiger Woods è terminato decimo ...

Ancora un Successo per la Festa UispNeve : Oltre 200 persone hanno animanto la settima edizione della Festa delle NeveUisp, svoltasi ieri a Flassin.La maniFestazione organizzata, dallo Sci Club Avvenire di Aosta e dallo sci di fondo eporedia ...