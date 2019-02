repubblica

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Pescati dai pescatori tarantini, gli esemplari della specie protette sarebberoper pochi euro al chilo ai commercianti asiatici, che alla fine della filiera li rivendono a prezzi elevatissimi attraverso le chat: la denuncia dell'ambientalista Luciano Manna

umbriatweets : Avete letto? Strage di cavallucci marini in Puglia: 'Venduti in Cina per fare un liquore, traffico milionario mett… - giovannilenares : Ma i cinesi non lo sanno che le mosche e le zanzare sono meglio del viagra? E gliele daremmo anche gratis! - dariopani48 : In Puglia è strage di cavallucci marini. I cinesi li acquistano a buon prezzo al posto del viagra -