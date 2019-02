Storie Italiane Maurizio Battista in lacrime per la figlia

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il comicoe la moglie Alessandra Moretti, sono stati ospiti di Eleonora Daniele asu Rai1.si è mostrato felice accanto alla moglie levando così ogni dubbio su quella che sembrava una rottura. Il comico romano si è poi commosso nel veder scorrere sugli schermi le fotografie dellaAnna e ha spiegato: «Lei nasce da una battaglia. Siamo onesti fino alla fine. Gli anni di differenza sono trenta. Vorrei avere 24 ore per godermela visto che non ho vent’anni e non posso godermela per altri cento». «Non possiamo negare che questo rapporto ha avuto un prezzo alto, è costato molto. Se qualcuno si è opposto in famiglia? Sì, è stato faticoso. La differenza d’età c’è. Ci sono degli stereotipi. È facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa un po’ ci ha ferito».

gianlu_79 : Complimenti a @eleonoradaniele , @mercuzi0 , @vito_fra_paglia e a @storie_italiane per la Vittoria con 908.000 17,83% #storieitaliane - storie_italiane : RT @Lorenza72831682: @storie_italiane Di Battista ePippo Franco a mio modesto parere,ci stanno dando lezioni di vita - storie_italiane : RT @ConsueloPerugia: @BlogSocialTv1 @storie_italiane @trsdesantis @eleonoradaniele @mercuzi0 @RaiUno Il bello di Storie Italiane é l'essere… -