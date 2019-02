Spalletti | ' Icardi? Parlo di chi ha a cuore le sorti dell' Inter'

Inter - Spalletti : «Icardi? Parlo solo di chi c'è. Ancora dispiaciuti per Firenze» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', APPIANO GENTILE - Luciano Spalletti e l'Inter sono pronti a riscattarsi dopo il ...

Spalletti 'Di Icardi non parlo più - parlo solo di chi c è' : MILANO - 'Icardi? Di lui sono già state dette molte cose, si sono espressi l'ad Beppe Marotta e il presidente Steven Zhang. Io da qui in avanti parlo di chi c'è e non di chi non c'è. Non ne parlerò ...

MILANO - Si profilano tre mesi intensi in casa Inter . Perché, a ben guardare ...

Inter - furia Spalletti : “non parlerò più di Icardi” : “Icardi? Di lui sono gia’ state dette molte cose, si sono espressi l’ad Beppe Marotta e il presidente Steven Zhang. Io da qui in avanti parlo di chi c’e’ e non di chi non c’e’. Non ne parlero’ piu'”: sono le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Sul pareggio contro la Fiorentina: “un ...

Cagliari-Inter - Spalletti in conferenza dimentica Icardi : “Punto su Perisic” : CAGLIARI INTER – Si sono lentamente placate le pesanti polemiche che hanno fatto seguito a Fiorentina-Inter. Il rigore concesso in pieno recupero dall’arbitro Abisso rimane sul gozzo a tifosi e addetti ai lavori interisti, ora però è già tempo di vigilia di campionato e domani è imperativo ripartire nel primo anticipo della prossima giornata di […] L'articolo Cagliari-Inter, Spalletti in conferenza dimentica Icardi: ...

Icardi out : il Toro non basta a Spalletti serve il rientro di Keità : L’Inter può fare a meno di Mauro Icardi a lungo termine, e non pagare pegno nell’inseguimento alla Champions? La domanda è ormai obbligata, ma non ha una risposta semplice. Da una parte ci sono i risultati recenti senza Mauro, quelle 3 vittorie più il polemico 3-3 di Firenze, che danno forza a un gruppo che vuole dimostrare di non dipendere da nessuno.Dall’altro ci sono quella ventina di gol persi per strada: l’argentino in campionato è ...

Spalletti chiama Icardi : “Ci servono attaccanti” : Luciano Spalletti chiama Mauro Icardi ''sarebbe meglio recuperare qualcuno in attacco perche' siamo contati''. Una mano tesa e l'ammissione che, con Keita infortunato, e gli impegni in Europa League, l'assenza dell'argentino comincia a complicare i piani dei nerazzurri. Ma le parole di Spalletti non sono un passo indietro del club e la partita contro la Fiorentina non e' un esame in cui si deve dimostrare di saper fare a meno di Icardi: ''Una ...

Spalletti : «Abbiamo dimostrato di non dipendere solo da Icardi» : Ancora senza Icardi per la quarta volta consecutiva . E, visto che non è dato sapere se e quando tornerà in campo l'ex capitano, l'Inter è curiosa di capire se può continuare a vincere senza di lui. ...

Inter - Spalletti : «Icardi? Spero rientri presto. Possiamo ancora crescere» : APPIANO GENTILE - L' Inter di Luciano Spalletti riparte dalla Fiorentina . Dopo aver eliminato senza problemi il Rapid Vienna in Europa League, i nerazzurri sono pronti a sfidare i viola al Franchi ...

Inter - Spalletti : "A Firenze per vincere. Icardi? Spero torni presto - ma non dipendiamo da uno solo" : Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League l'Inter si rituffa sul campionato, dove domenica sera affronterà la Fiorentina nel posticipo del Franchi. Obiettivo numero uno per Spalletti , ...