Sondaggi | per il 45% degli italiani il governo Conte è più debole dopo le elezioni sarde

Sondaggi elettorali EMG - continua il calo del Movimento 5 Stelle che perde un punto : Sondaggi elettorali EMG, continua il calo del Movimento 5 Stelle che perde un punto Secondo l’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG presso Agorà il Movimento 5 Stelle appare ancora in declino. Non stupisce il dato dopo la sconfitta alle elezioni regionali sarde, che hanno relegato il M5S a circa l’11%. Del resto il voto sardo non è passato indenne neanche all’interno di coloro che sono elettori della maggioranza. Il 29% ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : gli italiani bocciano il reddito di cittadinanza di Luigi Di Maio : Luigi Di Maio viene bocciato completamente dagli italiani come dimostra il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà , su Raitre . In diretta da Serena Bortone Masia mostra una delle domande poste agli ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : crescono la Lega e il centrosinistra - il M5s perde un punto : Cresce ancora la Lega di Matteo Salvini, cresce l'opposizione di centrosinistra, crolla il Movimento 5 stelle. E' quanto rivela Fabrizio Masia nel suo Sondaggio per Agorà, su Raitre, illustrato in diretta da Serena Bortone. Se in generale l'area di governo perde mezzo punto passando dal 55,5 per cen

Unigram si aggiorna : supporto per i Sondaggi e altre novità : Unigram, l’ottimo client UWP di Telegram, si è aggiornato questa mattina per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo il supporto nativo per i sondaggi e altre novità. novità in questa versione Crea sondaggi in gruppi e canali: ora è possibile creare sondaggi direttamente dalla barra delle chat tramite l’apposita opzione nel menu degli allegati. Effetto sfocatura e prospettiva per gli sfondi: nelle Impostazioni, è stata aggiunta ...

Renato Mannheimer - Sondaggi terrificanti : "Perché il M5s alle Europee andrà ancora peggio" : Il sondaggista Renato Mannheimer, in un’indagine condotta per Il Giornale, ha reso evidente il processo di disaffezione degli elettori nei riguardi dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Al di là dei trend emersi dopo le elezioni regionali, dapprima in Abruzzo e oggi in Sardegna, il sociologo so

Sondaggi elettorali - il Movimento 5 Stelle ferma la propria caduta e recupera mezzo punto : Sondaggi elettorali, il Movimento 5 Stelle ferma la propria caduta e recupera mezzo punto Settimana senza enormi variazioni quella appena trascorsa dal punto di vista dei Sondaggi elettorali. Secondo gli ultimi reallizati per il tg di La7 è la Lega a perdere qualche decimale e invece il Movimento 5 Stelle a guadagnarne. È una inversione di tendenza o un semplice stop al declino che da diversi mesi affligge il partito di Di Maio? I ...

Il comico Volodymyr Zelensky è primo nei Sondaggi per le elezioni presidenziali in Ucraina del 31 marzo : Il comico Volodymyr Zelensky è ancora primo nei sondaggi per le elezioni presidenziali in Ucraina del 31 marzo. Zelensky, che ha 41 anni, è un comico di lingua russa ed è l’attore di punta di un programma tv satirico, “I servi

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 25 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...

Matteo Salvini - Sondaggio Pagnoncelli : 26% degli elettori Pd contrario a processo per il leader leghista : La consultazione degli iscritti al M5S sulla piattaforma Roussea u per decidere sull' autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti è ormai andata in archivio. E il ...

Sondaggi elettorali - Lega primo partito - timidi segni di ripresa per il M5S. Arranca il Pd : La rilevazione condotta da Emg Acqua per Agorà ha premiato in generale la coalizione di centrodestra: Lega rimane prima partito, con il 30,7% dei consensi; Fratelli d'Italia guadagna un +0,3%, e raggiunge il 5,2% dei voti. Cresce anche Forza Italia: con un +0,8% si attesta al 10,3%. Il Pd è nuovamente in flessione: se si votasse oggi otterrebbe il 17,9%.Continua a leggere

Sondaggi politici EMG - gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti : Sondaggi politici EMG, gli italiani dalla parte del M5S sul voto per la Diciotti Gli italiani difendono la scelta del Movimento 5 Stelle di votare contro l’autorizzazione a procedere per Salvini sul caso della nave Diciotti. E’ quanto emerge dall’ultimo dei Sondaggi politici di EMG per Agorà. Secondo il 60% degli intervistati non si è trattato di un tradimento dei principi del movimento. Percentuale che naturalmente ...

Sondaggio Masia - battuta d'arresto per Matteo Salvini : godono Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi : Una grossa sorpresa nell'ultimo Sondaggio proposto da Fabrizio Masia ad Agorà, il programma della mattina di Rai 3. Già, perché questa volta, stando alla rivelazione, a lasciare parecchi decimali sul campo è la Lega di Matteo Salvini, e lo farebbe a vantaggio di Forza Italia di Silvio Berlusconi. Du

Sondaggi Emg per Agorà. Lega prima - ma in flessione. Rifiatano M5S e Forza Italia : Lega primo partito, ma in calo. M5S in modesta ripresa. Forza Italia che riprende ossigeno, il Pd che conferma tutte le sue difficoltà. Queste le rilevazioni del Sondaggio Emg Acqua per Agorà, su Raitre.Si andasse a votare domani i due alleati di Governo prenderebbero il 55,5% delle preferenze, in calo di mezzo punto rispetto allo scorsa settimana. Nelle intenzioni di voto, la Lega si conferma primo partito al 30,7%, ma registra ...