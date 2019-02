Sondaggi elettorali | continua il tracollo del M5s | raggiunto e superato anche dal

Sondaggi elettorali EMG - continua il calo del Movimento 5 Stelle che perde un punto : Sondaggi elettorali EMG, continua il calo del Movimento 5 Stelle che perde un punto Secondo l’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG presso Agorà il Movimento 5 Stelle appare ancora in declino. Non stupisce il dato dopo la sconfitta alle elezioni regionali sarde, che hanno relegato il M5S a circa l’11%. Del resto il voto sardo non è passato indenne neanche all’interno di coloro che sono elettori della maggioranza. Il 29% ...

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : festeggiano tutti - tranne il M5S : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: festeggiano tutti, tranne il M5S Come era facilmente prevedibile, l’esito delle regionali in Sardegna ha influito sulle intenzioni di voto degli italiani. E a farne le spese è soprattutto il Movimento 5 Stelle che, secondo l’ultimo Sondaggio Euromedia-Piepoli per Porta a Porta, perde poco più di due punti percentuali. Adesso i pentastellati oscillano tra un minimo del 21,8% (Euromedia) ed un ...

Sondaggi politici - i flussi elettorali in Sardegna : Sondaggi politici, i flussi elettorali in Sardegna Le analisi sul voto in Sardegna dell’ultima domenica non potevano prescindere da quelle sui flussi elettorali presunti che hanno caratterizzato le elezioni regionali. Si sono cimentati allo scopo Noto, SWG e Cise. La stima non è semplice, per il grande numero di liste civiche o locali non confrontabili in modo perfetto con i partiti delle ultime elezioni politiche. E sono stati ...

Sondaggi elettorali - la Lega rimane il primo partito : oltre 10 punti di vantaggio sul M5s : Gli ultimi Sondaggi elettorali non mostrano cambiamenti sensibili nelle volontà dell'elettorato. La Lega rimane saldamente il primo partito, con più di dieci punti di vantaggio rispetto ai suoi alleati di governo del Movimento 5 Stelle, comunque in leggera rimonta. Non riescono a riguadagnare terreno Pd e Fi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : Sardegna - ecco dove sono finiti i voti del M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Sardegna, ecco dove sono finiti i voti del M5S Dal 42,5% delle Politiche 2018, al 9,7% di domenica. Il crollo del Movimento 5 Stelle in Sardegna è stato verticale. In meno di un anno sono andati in fumo oltre il 30% dei consensi. Si tratta del peggior risultato mai registrato dai grillini in queste ultime regionali, dove il passo indietro c’è stato, ma non così vistoso come in terra sarda. La perdita di ...

Sondaggi elettorali - il Movimento 5 Stelle ferma la propria caduta e recupera mezzo punto : Sondaggi elettorali, il Movimento 5 Stelle ferma la propria caduta e recupera mezzo punto Settimana senza enormi variazioni quella appena trascorsa dal punto di vista dei Sondaggi elettorali. Secondo gli ultimi reallizati per il tg di La7 è la Lega a perdere qualche decimale e invece il Movimento 5 Stelle a guadagnarne. È una inversione di tendenza o un semplice stop al declino che da diversi mesi affligge il partito di Di Maio? I ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 25 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 25 febbraio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana vengono prodotti dai vari istituti confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la collaborazione di ...

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 25 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...

Sondaggi elettorali Emg : Lega in calo - il M5S respira : Sondaggi elettorali Emg: Lega in calo, il M5S respira Nella settimana che ha preceduto il voto in Sardegna, Emg ha rilasciato i dati del suo ultimo Sondaggio nel consueto appuntamento di giovedì mattina con Agorà. I dati riservano qualche sorpresa , soprattutto per quanto riguarda le forze politiche che compongono la maggioranza di governo. A differenza degli altri istituti, Emg dà la Lega in perdita dello 0,7% al 30,7%. Il Movimento 5 ...

Sondaggi elettorali - Lega primo partito - timidi segni di ripresa per il M5S. Arranca il Pd : La rilevazione condotta da Emg Acqua per Agorà ha premiato in generale la coalizione di centrodestra: Lega rimane prima partito, con il 30,7% dei consensi; Fratelli d'Italia guadagna un +0,3%, e raggiunge il 5,2% dei voti. Cresce anche Forza Italia: con un +0,8% si attesta al 10,3%. Il Pd è nuovamente in flessione: se si votasse oggi otterrebbe il 17,9%.Continua a leggere

Sondaggi elettorali europee 2019 : calano Popolari e Socialisti - avanza l’Enf grazie alla Lega : Sondaggi elettorali europee 2019: calano Popolari e Socialisti, avanza l’Enf grazie alla Lega Popolari e Socialisti non avranno più la maggioranza nel Parlamento europeo che verrà. E’ questa in sintesi la fotografia che esce fuori dal Sondaggio diffuso pochi giorni fa dal Parlamento europeo, con la proiezione dei seggi, realizzato da Kantar Public sulla base delle intenzioni di voto per le europee rilevate all’inizio di ...

Sondaggi elettorali - governo Lega-M5S perde punti : avanti il centrodestra - al 49 - 8% : Secondo il Sondaggio condotto da Tecnè tutto l'esecutivo giallo-verde perde lo 0,8%, e questo perché sconta l'arretramento del M5S, che è superiore alla crescita della Lega: il consenso del governo è al 56,2%. Cresce ancora la coalizione di centrodestra, al 49,8% e a un passo dalla maggioranza assoluta.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali SWG e Tecnè : M5S in ribasso - si rialza Forza Italia : La seconda decade del mese di febbraio si è chiusa con diversi Sondaggi politici pubblicati da parte degli istituti di ricerca. Uno di questi è stato illustrato dal TG La7 e riguarda le intenzioni di voto rilevate da parte di SWG. In particolare, viene segnalata una flessione da parte del Movimento 5 Stelle (-1,2%), che si allontana dalla vetta ed attualmente raccoglie il 22,1%. In testa troviamo sempre la Lega (33,5%), ma si registra una ...

Sondaggi elettorali Quorum : europee - Lega davanti a tutti - calano M5S e Pd : Sondaggi elettorali Quorum: europee, Lega davanti a tutti, calano M5S e Pd europee, Tav, autonomia. Tanta la carne al fuoco nell’ultimo Sondaggio realizzato da Quorum per la trasmissione Il Confine su SkyTg24. Partiamo dalle intenzioni di voto per le europee di maggio. Il 57,2% degli intervistati afferma che sa già cosa votare mentre il 33,2% ha deciso che non voterà, gli indecisi sono il 9,6%. La Lega rimane la prima forza ...