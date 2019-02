Sleepless – Il giustiziere | trama | cast e curiosità del film con Jamie Foxx

tvzap.kataweb

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Dalle 21.20 di giovedì 28 febbraio, su Rai3, va in onda in prima serata l’action movie con– Il, uscito al cinema nel 2017 e diretto dal regista svizzero Baran Bo Odar, qui alla sua prima esperienza hollywoodiana.– Il: trailer– IlVincent Downs, tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l’ira di due boss criminali. Uno di questi, Gregory Rubino, fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent, promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent inizierà così una corsa contro il tempo per salvarlo.– Il(In living color, Toys – Giocattoli, The Players Club, Ogni maledetta domenica, ...

