Serie B | non omologato 3-0 Spezia-Livorno

PROBABILI FORMAZIONI/ Cagliari Inter : Mauro Icardi ancora non convocato - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Cagliari Inter: diretta tv e orario del match di Serie A, valido nella 26giornata e atteso domani. Ecco i possibili schieramenti.

Il Nome della Rosa - dal romanzo alla Serie Rai voluta da Umberto Eco : “Non è solo un giallo” : Una sceneggiatura a 4 mani per una serie dal profumo globale: diretta da Giacomo Battiato, Il Nome della Rosa è una delle produzioni Rai più attese della stagione. Presente quasi tutto il cast (tranne Rupert Everett, che aveva già detto la sua sulla serie) all'anteprima mondiale della serie, che si è svolta stamane nella sede di Viale Mazzini. In sede, il regista ha dichiarato: "Il Nome della Rosa è una serie internazionale diversa da tutte ...

SEGUI LIVE Cagliari-INTER Tutto sul Cagliari Classifica Serie A

Pallavolo – La Serie A femminile si conferma ai vertici europei : tre italiane ai quarti in Champions - e non solo : Tre italiane ai quarti di Champions League, Busto Arsizio e Monza sognano le finali di Cev e Challenge Cup: la Serie A femminile si conferma ai vertici europei Tre squadre ai quarti di finale di Champions League, una in semifinale di CEV Cup e una in semifinale di Challenge Cup. La stagione europea dei team di Serie A1 femminile è finora entusiasmante, senza precedenti. Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley ...

5 nuove Serie tv su Netflix : cosa non perdere - da Suburra 2 a Van Helsing 3 : Sono molte le serie televisive, ormai amate in tutto il mondo, della nota piattaforma a pagamento Netflix. Molte sono ai loro primi esordi, altre invece hanno entusiasmato il pubblico a casa già da parecchio tempo. Milioni di ammiratori, difatti, sono costantemente aggiornati sulle nuove uscite in programmazione sulla piattaforma. Di seguito elenchiamo le cinque migliori uscite di recente.

Napoli - Verdi sfida la Juve : 'Serie A non è chiusa e vogliamo l'Europa League. Su Hamsik e i cori contro Koulibaly...' : Lo sport si dovrebbe vivere in modo molto sereno. Il fatto di andare a vedere una partita di calcio e tifare per la propria squadra, non deve far arrivare a certi atteggiamenti e a quello che è ...

Biglietti Genoa-Frosinone - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : giornata numero ventisei per il campionato di Serie A di calcio che prosegue ovviamente senza soste: si va in scena come di consueto nel week-end. Domenica 3 marzo alle ore 15.00 in campo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova i padroni di casa del Genoa e il Frosinone. I liguri stanno crescendo in questa seconda parte di campionato, sfruttando soprattutto l’ottimo lavoro da parte del nuovo allenatore Cesare Prandelli: nonostante il ...

TERNI - Stefano Ranucci non è più il Presidente della Ternana . Sarà sostituito ...

5 futuri delle Serie tv che non vorremmo si realizzassero : 1. Handmaid’s Tale2. The 1003. Westworld4. Z Nation5. Black MirrorNon tutti i futuri narrati in romanzi, film e serie di fantascienza offrono una rappresentazione radiosa di un’umanità illuminata. Anzi, nella maggior parte dei casi il panorama più familiare tende al distopico, a una realtà nella quale il progresso tecnologico non corrisponde a quello civile. Un paio di serie inedite uscite questo mese, l’antologica Weird City prodotta da YouTube ...

Mediapro non molla : punta ai diritti tv Serie A 2021/24 : Mediapro prova a rilanciare. Sul tavolo nelle discussioni con la Lega Serie A rimane la questione della caparra da 64 milioni di euro versata dal gruppo spagnolo-cinese nelle casse della lega, che potrebbero però trasformarsi in un anticipo. Dopo aver risolto il contratto con Mediapro, infatti, la questione è rimasta in sospeso. Secondo quanto riporta Tuttosport, […] L'articolo Mediapro non molla: punta ai diritti tv Serie A 2021/24 è ...

Lega Pro - gli stadi di metà dei club non in regola per la prossima Serie C : stadi Serie C – Se domani fosse già il 24 giugno, data di scadenza per l’iscrizione alla prossima Serie C, «la metà dei club sarebbe escluso dal campionato per problemi strutturali» Legati ai rispettivi stadi. Così ha parlato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, commentando la situazione dei club che militano nel campionato di […] L'articolo Lega Pro, gli stadi di metà dei club non in regola per la prossima Serie C ...

Albalonga (calcio - Serie D) - Barone non basta : «Le motivazioni restano comunque alte» : Roma – Dopo il bel successo sul campo dell’Aprilia, l’Albalonga ha mancato la seconda vittoria consecutiva: al “Pio XII” la Vis Artena ha imposto l’1-1 ai ragazzi di mister Fulvio D’Adderio. Eppure il calcio di rigore iniziale di Mario Barone, regista classe 1984 al suo sesto centro stagionale, sembrava essere il viatico ad un’altra partita positiva. «Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa in più – dice il centrocampista – Nel secondo tempo, ...

Piacenza non è solo la farsa della Pro in Serie C di calcio : il volley rinasce e vince con Zlatanov dg e Fei capitano : C’è una Piacenza sportiva che cade, si rialza e trionfa. Nelle settimane in cui l’Italia seguiva la farsa del Pro Piacenza escluso dalla Serie C di calcio, c’era un’altra squadra che alzava una coppa e conquistava la vetta del campionato. È la Gas Sales Piacenza, società della Serie A2 maschile di pallavolo nata dopo la chiusura della Wixo Lpr Piacenza che aveva rinunciato alla Superlega (vinta nella stagione 2008-2009) per problemi finanziari. ...

Fiorentina-Inter - la lunga Serie di eventi non frequenti : La Gazzetta dello Sport parla della partita Fiorentina-Inter e spiega come all'interno del match ci sia stata una lunga serie di episodi da prendere in esame. 'Può darsi che un giorno qualcuno racconterà una '...