Serie A | gli arbitri della 26giornata | Napoli-Juve a Rocchi | Mazzoleni per derby di Roma

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie B – Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per il campionato di Serie B, la giornata si apre con l’importante scontro salvezza tra Foggia e Cosenza. Il Brescia affronta davanti al pubblico amico il Cittadella mentre il Crotone cerca continuità sul campo del Padova. Il big match regala lo scontro tra Lecce e Palermo, partita che non ha bisogno di presentazione e tra due big del campionato. ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie A – Si torna di nuovo in campo per la 26^ giornata del campionato di Serie A, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva e sono in arrivo importante indicazioni. Nel primo match l’Inter dovrò vedersela sul campo del Cagliari, trasferta difficile per gli uomini di Spalletti con la qualificazione in Champions che è a serio rischio. Programma scoppiettante nella giornata di sabato, il Parma deve mettere alle spalle ...

Consigli Fantacalcio 26^ giornata Serie A 2018/2019 : La lunga notte di Lautaro : I nostri Consigli per la 26^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Vedova della sua stella più luminosa, l’Inter non può contemplare altro risultato che la vittoria nella trasferta di Cagliari. Parlare di un possibile sorpasso del Milan fino a qualche settimana fa sembrava una punzecchiatura, un modo come un altro per accendere l’orgoglio nerazzurro; domenica dopo domenica però ...

Napoli - Verdi sfida la Juve : 'Serie A non è chiusa e vogliamo l'Europa League. Su Hamsik e i cori contro Koulibaly...' : Lo sport si dovrebbe vivere in modo molto sereno. Il fatto di andare a vedere una partita di calcio e tifare per la propria squadra, non deve far arrivare a certi atteggiamenti e a quello che è ...

Da Juve-Napoli 3-1 - gli azzurri hanno subito solo 8 gol (miglior difesa in Serie A) : Otto gol in diciotto partite Otto gol subiti in diciotto partite. Ossia meno di mezzo gol a partita. Per essere più precisi, 0,4 gol subiti a partita. È il ruolino di marcia difensivo del Napoli di Ancelotti dopo il 3-1 rimediato all’Allianz Stadium nella gara d’andata contro i bianconeri. Gara che, ricordiamo, terminò 3-1 con la squadra di Allegri che rimontò l’iniziale gol di Dries Mertens con una doppietta di Mandzukic e ...

Biglietti Empoli-Parma - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : La Serie A di calcio 2019 è giunta alla sua giornata numero 26, che tra le altre sfide vedrà quella tra Empoli e Parma, dove si affronteranno due formazioni sicuramente non di primissima fascia, ma in grado di esprimere un gioco divertente e bello da vedere. La sfida si svolgerà questo sabato, 2 marzo, alle ore 15, presso lo Stadio Carlo Castellani della città toscana, con le due squadre che si daranno battaglia fino all’ultimo, per ...

Biglietti Cagliari-Inter - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : La ventiseiesima giornata di Serie A, si aprirà con il nuovo mese, venerdì 1 marzo alle ore 20. 30 con la partita tra Cagliari e Inter: i sardi sono quattordicesimi a 24 punti, con tre punti nelle ultime cinque partite, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 47 ma vengono dal contestatissimo 3-3 maturato in casa della Fiorentina. I rossoblu in casa stanno costruendo la salvezza, infatti hanno raccolto 18 punti in dodici partite, ma ne hanno ...

Biglietti Milan-Sassuolo - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue a ritmo serrato il campionato italiano di calcio. La Serie A 2018/19 è giunta al 25esimo turno, e propone diverse sfide importanti. Nell’anticipo di sabato 2 marzo alle ore 18.00 toccherà a Milan-Sassuolo. I rossoneri, lanciatissimi dall’ultima Serie di ottimi risultati, attendono i nero-verdi a San Siro, per un match che si annuncia ricco di gol e spettacolo. Le sfide tra queste due squadre hanno sempre regalato grandi ...

Biglietti Torino-Chievo - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Si apre un nuovo capitolo nella Serie A di calcio 2018-2019, precisamente il 26esimo, che tra le altre sfide prevede quella tra Torino e Chievo Verona, in programma domenica 3 marzo alle ore 12:30, presso lo Stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese. Per i padroni di casa si tratta di un momento d’oro, poiché sono imbattuti dal 3-2 subito per mano della Roma lo scorso 19 gennaio, che risulta anche l’ultima partita in cui ...

Biglietti SPAL-Sampdoria - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Si giocherà domenica 3 marzo alle ore 15 l’incontro tra SPAL e Sampdoria, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. La formazione di casa naviga nella zona bassa della classifica (15° posto), con 23 punti e una forte necessità di uscire dalle sabbie mobili della zona salvezza, mentre gli ospiti si trovano a quota 36 punti in decima posizione. La SPAL si trova in una situazione non semplice a livello di ...

Biglietti Lazio-Roma - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Sabato 2 marzo alle ore 20.30 la stracittadina di Roma sarà di scena allo Stadio Olimpico. Il match che vale una stagione tra i giallorossi di Eusebio Di Francesco e i biancocelesti di Simone Inzaghi sarà accompagnato dalla solita carica emotiva che rende del tutto particolare questo confronto. Un match in cui tutto è in ballo: onore, rispetto e zona Champions League. E’ sempre sentita la settimana nella Capitale quando si vive la vigilia ...

Biglietti Napoli-Juventus - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 3 marzo (ore 20.30) si giocherà Napoli-Juventus, big match valido per la 26^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Paolo si affronteranno la seconda e la prima della classifica: i partenopei inseguono a 13 punti di distacco e sperano di regalarsi una notte magica di fronte al proprio pubblico, la speranza è quella di infliggere la prima sconfitta stagionale in campionato ai bianconeri e ricucire leggermente il gap anche ...

Biglietti Atalanta-Fiorentina - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : Domenica 3 marzo alle ore 18.00 si giocherà Atalanta-Fiorentina, sfida valida per la 26ma giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per la zona Europa League. Le due squadre sono infatti distanziate da soli due punti in classifica, a favore degli orobici, che proveranno a sfruttare il fattore campo in questa sfida per aumentare ulteriormente il gap nei confronti ...