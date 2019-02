Serie A - Derby Lazio-Roma e big match Napoli-Juventus | le quote di William Hill per la

In campo la 26a giornata di Serie A tra derby capitolino e Napoli-Juventus : le quote di William Hill : Venerdì si parte con l’anticipo tra Cagliari e Inter. I nerazzurri, pressati da Milan e Roma, hanno bisogno di punti per difendere il terzo posto dopo il rocambolesco pareggio di Firenze. A giudicare dalle quote sulla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sembrerebbe che i ragazzi di Spalletti siano pronti alla rivincita, con il segno 1 offerto a 1.78, contro il 3.60 associato alle X e il 5.25 in caso di successo ...

Serie A : Napoli-Juventus a Rocchi - Mazzoleni il fischietto del derby : L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 26esima giornata di Serie A che si aprirà venerdì sera alla Sardegna Arena con la gara tra Cagliari e Inter che vedrà impegnato Banti. 24 ...

Serie A - gli arbitri della 26giornata : Napoli-Juve a Rocchi - Mazzoleni per derby di Roma : La 26giornata di Serie A riserva due partite da bollino rosso. Una è lo scontro tra le prime due forze del nostro campionato, Napoli e Juventus, che si sfideranno al San Paolo nel posticipo della ...

Serie D - Francavilla supera 3-1 l'Avezzano nel derby : Gianluca Colavitto , allenatore Avezzano, : "Anche se avessi preso la squadra all'inizio del campionato sono molto pratico, non c'è equazione, il calcio non è una scienza, la partita la possiamo ...

Basket femminile - 19a giornata Serie A1 2019 : Venezia batte Lucca e resta in testa. A Schio il derby veneto con San Martino di Lupari : A tre giornate dal termine la stagione regolare, l’Umana Reyer Venezia resta in testa alla Serie A1 di Basket femminile. Le venete hanno sconfitto nel big match del 19° turno di campionato per 80-74 il Gesam Gas&Luce Lucca. Una partita che ha visto Venezia prendere subito il controllo della partita (primo quarto 23-14). Ottima prestazione di Jolene Anderson con 20 punti. Il Famila Schio prova a mantenere il passo della Reyer, vincendo ...

Serie D - il Ciliverghe chiamato al riscatto nel derby contro l’Adrense : Reduce dalla vittoria contro il San Marino il Ciliverghe è atteso da un nuovo snodo nel proprio campionato rappresentato dal derby contro l’Adrense. Il tecnico Carobbio, nuovamente alle prese con un virus influenzale che ha impedito alla squadra di allenarsi a ranghi completi dovrà sicuramente fare a meno dell’influenzato Scalvini e dei lungodegenti Licini, Guerini, Serpelloni e Bonizzato. AVVERSARIA – Sarà il terzo incontro stagionale tra ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Pro Recco corsara con la BPM. Dei tre derby due finiscono in parità : Il big match della 18ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile va alla Pro Recco, che espugna per 8-12 la vasca della BPM Sport Management e relega i Mastini a -9, mentre i liguri restano a braccetto con il Brescia, oggi vittorioso per 14-9 sull’Ortigia. Era questa però una giornata ricca di derby: quello capitolino va alla Lazio, che batte 7-6 la Roma, mentre la stracittadina partenopea finisce col 12-12 tra Napoli e Posillipo, ...

RISULTATI Serie C/ Classifica aggiornata : il derby a distanza - diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: le Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite previste oggi 16 febbraio 2019, nella 27giornata del girone B.

Pallanuoto - Serie A1 2019 : big match tra Sport Management e Pro Recco in un turno ricco di derby : La diciottesima giornata della Serie A1 di Pallanuoto, in programma domani, sabato 16 febbraio, offre come piatto forte il match tra Sport Management e Pro Recco, con gli ospiti che puntano a vincere per scappare a braccetto con il Brescia, che riceverà l’Ortigia. In ottica Final Six il Posillipo è impegnato nel derby col Napoli, mentre la Lazio giocherà la stracittadina con la Roma. Altro derby, questa volta ligure, tra Savona e Quinto, ...

Volley femminile - Serie A1 : 19^ giornata - Bergamo vince il derby con Brescia e lancia la corsa per i playoff : Bergamo ha sconfitto Brescia per 3-1 (25-13; 22-25; 25-15; 25-21) nell’anticipo della 19^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile, la Foppapedretti ha vinto uno scontro diretto fondamentale per l’accesso ai playoff: le orobiche hanno infatti agganciato la Leonessa all’ottavo posto con un punto di vantaggio su Cuneo e a due lunghezze di ritardo da Firenze. Le rossoblù si sono fatto preferire nell’arco ...

Diretta Pontedera Arezzo / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : in campo - il derby comincia! - Serie C - : Diretta Pontedera Arezzo: streaming video e tv della partita, valida nella 25giornata del campionato di Serie C, girone A. 9 febbraio 2019.

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : focus sul derby toscano - diretta gol live score - 25giornata - : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi sabato 9 febbraio nei gironi A e B per la 25giornata.

Serie B - Salernitana-Benevento 0-1 : l'autogol di Micai decide il derby : Il derby delle ambizioni da Serie A se lo aggiudica il Benevento, ma è un episodio a decidere la gara dell'Arechi: il grave errore di Micai condanna la Salernitana e i sanniti volano a soli tre punti ...