Serie A Cagliari | Maran | «Inter? Voglio credere che non ci saranno condizionamenti»

Biglietti Cagliari-Inter - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di calcio : La ventiseiesima giornata di Serie A, si aprirà con il nuovo mese, venerdì 1 marzo alle ore 20. 30 con la partita tra Cagliari e Inter: i sardi sono quattordicesimi a 24 punti, con tre punti nelle ultime cinque partite, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 47 ma vengono dal contestatissimo 3-3 maturato in casa della Fiorentina. I rossoblu in casa stanno costruendo la salvezza, infatti hanno raccolto 18 punti in dodici partite, ma ne hanno ...

Serie A - Squalificati 26 giornata : Cagliari con l’Inter senza Deiola : Squalificati 26 giornata- Il giudice sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandra ha emesso sentenza per quel che riguarda l’elenco degli Squalificati in vista della 26 giornata di Serie A. Vediamoli nel dettaglio. Squalificati 26 giornata Sono cinque i calciatori che sono stati Squalificati, tutti per un turno. Fra i calciatori espulsi, Mastrandrea ha squalificato per una […] L'articolo Serie A, Squalificati 26 giornata: Cagliari con ...

Serie A Cagliari - Maran : «Sconfitta bruciante - ma il rigore era molto dubbio» : SAMPDORIA-Cagliari 1-0 La cronaca Classifica Serie A Serie A Cagliari Maran Sampdoria Tutte le notizie di Cagliari Per approfondire

Serie A : Sampdoria-Cagliari - le formazioni : Manolo Gabbiadini è pronto a guidare l'attacco della Sampdoria nel match di domenica al Ferraris col Cagliari. La punta giocherà al fianco di Fabio Quagliarella. Buone notizie per Marco Giampaolo che ...

Serie A Cagliari - Faragò di nuovo in gruppo : Cagliari - I rossoblù hanno sostenuto una seduta di lavoro mattutina a due giorni dalla gara con la Sampdoria . Buone notizie per Maran , che ha potuto ritrovare Faragò : il difensore si è allenato ...

Biglietti Sampdoria-Cagliari - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del Marassi : Dopo l’abbuffata delle Coppe Europee torna la Serie A di calcio 2019, che vivrà nel prossimo fine settimana il suo turno numero 25, che tra le altre sfide proporrà quella tra Sampdoria e Cagliari, in programma allo Stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 24 febbraio alle ore 12:30, per un lunch match che si preannuncia molto vivace e ricco di bel gioco. Sebbene la gara d’andata sia terminata con uno scialbo 0-0, le due squadre si ...

Serie A Cagliari - Cacciatore parzialmente in gruppo : Cagliari - Ripresa dei lavori in casa Cagliari , in vista della gara di domenica 24 febbraio, in trasferta contro la Sampdoria . Nel pomeriggio di oggi il gruppo ha iniziato con un lavoro di ...

Serie A - Cagliari-Parma 2-1 : Pavoletti - doppietta da tre punti : CAGLIARI - Due golda tre punti. Con una doppietta di Leonardo Pavoletti, il Cagliari batte in rimonta il Parma dopo l'iniziale vantaggio di Kucka e sale a 24 punti in 24 giornate. Nel primo tempo si ...

Anticipo Serie A - Cagliari-Parma 2-1 : 19.54 Preziosa vittoria per 2-1 del Cagliari sul Parma. Padroni di casa battaglieri:al 13'Sepe salva su Deiola.In precedenza Pavoletti aveva svirgolato da buona posizione.Al 32' si infortuna Pellegrini e subentra Lykogiannis.Al 40' è il Parma ad andare in vantaggio con Kucka. Il Cagliari non vuole arrendersi e al 65' pareggia con una pregevole scivolata di Pavoletti.I ducali provano a reagire, ma sempre Pavoletti raddoppia di testa all'85'. Al ...

DIRETTA Cagliari-Parma - Serie A : alle ore 18 fischio d'inizio : Cagliari-Parma nasconde una doppia importanza: da una parte c'è il Cagliari in grossissima crisi di risultati ed identità, con un attacco abulico e molteplici infortuni, dall'altro c'è il Parma, 12 esimo in classifica e desideroso di vincere per avvicinarsi alle zone più nobili della classifica. Una partita da non sbagliare soprattutto per la compagine isolana che si trova in quindicesima posizione a soli 3 punti dalla zona calda che porta ...

Serie A - dove vedere Cagliari-Parma TV streaming : La gara viene trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A , canale 202, e Sky Sport 251 . È possibile seguire Cagliari-Parma in streaming attraverso Sky Go . L'app di Sky Go è ...

Probabili Formazioni Cagliari – Parma - Serie A 16/02/2019 : Probabili Formazioni Cagliari – Parma, Serie A 16/02/2019Primo anticipo del sabato che vedrà contro Cagliari e Parma: per i sardi, c’è la necessita di ritrovare la vittoria per non scivolare giù. Ducali in un periodo di forma buono, nonostante la sconfitta di misura contro l’Inter.Cagliari – Maran deve reggere l’urto di una flessione che ha rimesso in discussione il Cagliari: per questo, si affiderà a Pavoletti e ...

Serie A - pronostici Cagliari-Parma e Atalanta-Milan : favorito chi gioca in casa : La Serie A disputa in questo weekend la sua ventiquattresima giornata e sabato 16 febbraio sono in programma due anticipi, vale a dire Cagliari-Parma e Atalanta-Milan. Due partite dai pronostici assolutamente non semplici, che mettono in palio dei punti importanti per la classifica, seppur per diversi motivi. In Cagliari-Parma le due squadre proveranno a muovere la graduatoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre Atalanta-Milan è una sorta di ...

Serie A Cagliari - infiammazione al tendine rotuleo per Romagna : Cagliari - Cagliari in campo oggi per proseguire la preparazione in vista della gara di sabato sera, contro il Parma . Dopo l'attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in esercitazioni sulla ...