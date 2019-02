Senza passione

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Due aggettivi: noioso e clandestino, questo confronto tv tra i candidati, andato in onda su Sky a pausa pranzo, in un'ora perfetta per non essere visto, mentre il paese vero o lavora o guarda i tg generalisti. Ecco, una robetta per addetti ai lavori, politicamente corretta, elettrizzante come una camomilla di metà giornata, che non incrocia il paese vero e lo spirito di rivolta che lo pervade, grande metafora di cosa è questo Pd. Immaginate uno, uno qualunque dei leader della sinistra dei tempi in cui i suoi destini incrociavano quelli del paese, seduto su una poltroncina da talk mattutino, in uno studiosolennità, per parlare a quattro gatti e quattro jene dattilografe. Uno qualunque: Togliatti, Berlinguer, Craxi, D'Alema, Veltroni, o chi volete voi. È impossibile immaginarlo, perché avrebbero licenziato l'addetto stampa che glielo avesse ...

