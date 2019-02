Una commissione permanente aavrà il compito di assicurare in concreto misure di semplificazione in comparti chiave quali economia,territorio,ambiente,fisco,salute,pubblica amministrazione.E' quanto è emerso nella riunione del Consiglio dei ministri,che ha approvato 10 ddl in materia. Prevista anche l'istituzione di un "comitato interministeriale" presieduto dal premier. Consegnato a Conte un dossier del ministro Toninelli che smonterebbe "la tesi di 600 cantieri bloccati dal governo"."Passi avanti" sulla Tav.(Di giovedì 28 febbraio 2019)

NotizieIN : Semplificazioni,'regia' a Palazzo Chigi - TelevideoRai101 : Semplificazioni,'regia' a Palazzo Chigi -