internazionale

(Di giovedì 28 febbraio 2019)Annusi i libri come fossero meloni prima di comprarli? Li regali per paura che ti chiedano in prestito la tua copia? Leggi sul water? E se sì, che cosa? Leggi

UniCredit_IT : Con #GeniusCard paghi #Contactless e acquisti con un solo gesto: ti basta avvicinare la carta al lettore POS e il p… - guidotweet : RT @Internazionale: Scopri il lettore perverso che c’è in te. Un test e un omaggio, nella rubrica del bibliopatologo @guidotweet. https://t… - Internazionale : Scopri il lettore perverso che c’è in te. Un test e un omaggio, nella rubrica del bibliopatologo @guidotweet. -