Scontri Liverpool-Roma | 3 | 5 anni a ultrà

Scontri Liverpool-Roma - condannato a tre anni e mezzo di carcere l’ultras giallorosso che aggredì Sean Cox : La Corte di Preston ha condannato Simone Mastrelli a tre anni e mezzo di carcere per l’aggressione nei confronti di Sean Cox E’ stato condannato a tre anni e mezzo di carcere Simone Mastrelli, l’ultrà della Roma processato in Inghilterra per l’aggressione del tifoso irlandese del Liverpool Sean Cox avvenuta il 24 aprile scorso prima del match di Champions League tra le due squadre. Secondo quanto riportano i media ...

Scontri Liverpool-Roma - tifoso romanista a processo per aggressione a Sean Cox : ROMA - Si aggrava la posizione di Simone Mastrelli , tifoso della Roma estradato la scorsa settimana nel Regno Unito per l' aggressione del tifoso del Liverpool Sean Cox prima della semifinale d'andata ...

Scontri Liverpool-Roma : mandato d’arresto europeo per un terzo tifoso giallorosso : Emanato un mandato d’arresto per il terzo tifoso della Roma coinvolto negli scontro del 24 aprile 2018 in occasione del match contro il Liverpool La Cassazione ha dato il via libera al mandato d’arresto europeo- processuale per il tifoso della Roma, Simone Mastrelli, richiesto il 4 ottobre dalla Gran Bretagna con l’accusa di lesioni aggravate e adunata sediziosa prima della partita Liverpool-Roma. Negli Scontri ...