Scandalo doping ai Mondiali di sci di fondo | il VIDEO shock della trasfusione

Doping - la Russia sorride dopo lo Scandalo : il Comitato Internazionale Paralimpico reintegra gli atleti russi : dopo circa due anni e mezzo di sospensione, l’Ipc ha deciso di riammettere il Comitato Paralimpico russo Il Comitato Internazionale Paralimpico reintegra la russia. dopo circa due anni e mezzo di sospensione, decisa nell’agosto 2016 dopo lo scandalo Doping, l’Ipc ha deciso di riammettere il Comitato Paralimpico russo, che dovrà però rispettare una serie di “condizioni rigorose” per non incorrere in un nuovo ...