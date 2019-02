Save the children | più di tre ragazzi su cinque sono discriminati

Save the Children - più di 3 ragazzi su 5 sono discriminati : Più di 3 ragazzi su 5 vittime di discriminazioni , emarginati o derisi dai loro coetanei; 9 su 10 testimoni diretti di episodi contro i loro compagni, soprattutto a scuola. L'omosessualità, l'...

Tre studenti su 5 sono vittime bullismo e discriminazioni - dice Save The Children : Più di 3 ragazzi italiani su 5 sono vittime di discriminazioni, emarginati o derisi dai loro coetanei e 9 su 10 sono testimoni diretti di episodi contro i loro compagni, soprattutto a scuola, per via del loro orientamento sessuale, aspetto esteriore, genere, colore della pelle o della loro condizione economica. sono questi alcuni dati che emergono dal sondaggio 'Save the Children', realizzato su più di 2.000 studenti e studentesse di scuole ...

Yemen - “basta vendere armi italiane alla coalizione saudita che uccide i bambini” : la petizione di Save the Children : “Mamma e papà sono bruciati. Sono morti. Siamo tutti morti”. Wafa ha quattro anni e sua sorella Shaida ne ha due. Sono state ferite duramente un attacco aereo nella città portuale di Hodeida, in Yemen, a giugno 2018. I genitori hanno perso la vita e le bambine hanno dovuto subire numerose operazioni chirurgiche per estrarre le schegge delle bombe che hanno colpito la loro casa. Queste bombe si fabbricano anche in Italia. Come documentano ...

Save the Children : 10mila bambini morti e feriti nel 2017 nelle zone di guerra : Sono 420 milioni - uno su cinque nel mondo - i bambini che vivono in zone di conflitto, oltre 30 milioni in più del 2016 e il doppio dalla fine della guerra Fredda, e 4,5 milioni hanno rischiato ...

Epidemia di Ebola in Congo - Save the Children : morti quasi 100 bambini : La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando “la seconda più grave Epidemia di Ebola nella storia“: finora sono morte oltre 500 persone e almeno 97 sono bambini. Secondo Save the Children, “il numero delle vittime potrebbe aumentare perché c’è stato un incremento di nuovi casi a gennaio, da circa 20 a settimana a più di 40“. Solo “nelle ultime 3 settimane” del mese scorso “ci sono stati ...

Save the Duck – Lanciata la linea Ocean is my Home : capi realizzati con tessuti ricavati da reti da pesca riciclate [GALLERY] : Save the Duck presenta Ocean is my Home, la linea prodotta con tessuti provenienti da reti da pesca riciclate in sostegno di Surfrider Foundation Europe Con la stagione Spring Summer 2019 Save the Duck, il brand 100% animal friendly, introduce sul mercato la nuova linea Ocean IS MY Home. La linea è contraddistinta da un nuovo logo azzurro che richiama i colori dell’Oceano. Infatti, sotto il claim “We clean the Ocean”, Save The Duck si è ...

Save the Children - “in Italia un bambino su sette in inverno avrà freddo in casa” : Un bambino su sette in Italia, ovvero il 14%, affronta l’inverno in una condizione di grave disagio abitativo e il 15,2% delle famiglie non riuscirà a riscaldare adeguatamente la propria casa, con un picco del 27,8% tra le famiglie con figli minori in povertà relativa. È l’allarme lanciato da Save the Children, in questi giorni di freddo invernale, “per sollecitare interventi urgenti e adeguati per contrastare la grave ...

Maltrattamenti in asilo : Save the Children - inaccettabile il susseguirsi di casi simili ai danni dei bambini. : Indispensabile rendere obbligatorio in tutte le strutture, pubbliche e private, un sistema di tutela e prevenzione " allarmante che in un servizio educativo e di cura così fondamentale come l'asilo si ...