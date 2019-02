San Ferdinando | ordinato lo sgombero della tendopoli | ospita centinaia di migranti

San Ferdinando - disposto sgombero della tendopoli : nell’ultimo anno morti 3 migranti durante incendi : Il sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto l’immediato sgombero della tendopoli che ospita i migranti impegnati in attività agricole nella Piana di Gioia Tauro. Nella tendopoli, nell’ultimo anno, si sono verificati incendi che hanno provocato la morte di tre migranti. L’ordinanza, tradotta in francese, inglese e arabo, è stata notificata a quanti vivono nella tendopoli. Il 24 febbraio la prefettura di ...

San Ferdinando - Medu : 'Lo sgombero non serve. Per evitare altri morti diamo case in affitto ai migranti' : Per farlo serve l'appoggio della società civile ma anche la volontà politica, e delle istituzioni, di intervenire'.

San Ferdinando - perché Salvini non manda le ruspe nella baraccopoli di Rosarno : perché il ministro dell’Interno Matteo Salvini da un anno promette “legalità” ma non ha ancora mandato a San Ferdinando le proverbiali ruspe, mentre a gennaio ha inviato a sorpresa le camionette a Castelnuovo di Porto e in pochi giorni ha smantellato il Cara in favore di telecamere? Come aveva fatto a novembre con il presidio Baobab al Tiburtino? perché non gli conviene. perché risolvere la situazione di quell’inferno che ...

Domenico Lucano a San Ferdinando 'Il rogo una sconfitta per lo Stato' : GIOIA TAURO - ' È evidente che qualcuno è responsabile di questa tragedia, forse lo siamo tutti. Ma bisogna dire in primo luogo che si tratta di una sconfitta per lo Stato'. Mimmo Lucano, sindaco di ...

Domenico Lucano a San Ferdinando : "Il rogo una sconfitta per lo Stato" : L'ex sindaco di Riace: "Le case sfitte o abbandonate dai vecchi proprietari potrebbero essere ristrutturate e messe a disposizione dei braccianti. Basterebbe la volontà politica"

San Ferdinando - Salvini : “Migranti hanno rifiutato posti Sprar”. Usb : “Lontani dai campi dove lavorano - impossibile dire sì” : “Avevamo messo a disposizione 133 posti nei progetti Sprar. hanno aderito solo in otto (otto!) e anche gli altri immigrati, che potevano accedere ai Cara e ai Cas, hanno preferito rimanere nella baraccopoli. Basta abusi e illegalità”. E’ il post con cui Matteo Salvini ha commentato su Twitter e Facebook il rogo scoppiato nella baraccopoli di San Ferdinando, che ha ucciso il 28enne senegalese Al Ba Moussa. Dalle parole del ministro ...

Brucia la terra di nessuno. Ancora un morto a San Ferdinando - Salvini ripropone lo sgombero senza soluzioni : La ruspa, stavolta, non è arrivata. Non Ancora. Ma lo sgombero della tendopoli di San Ferdinando, dove la scorsa notte è divampato un incendio costato la vita al ventinovenne senegalese Moussa Ba, è già stato disposto. E, come per il Cara di Castelnuovo di Porto, come per l'ex Penicillina e il presidio del Baobab a Roma - gli ultimi tre grandi interventi eseguiti in ordine di tempo - il copione si ripete. Il ministro ...

Un altro incendio e un altro morto nella baraccopoli di San Ferdinando : Ancora un incendio nella baraccopoli che ospita i migranti a San Ferdinando, nel Reggino, e ancora un morto. Era da poco passata la mezzanotte quando nell'accampamento in cui trovano ricovero decine di braccianti impegnati nelle campagne del comprensorio sono divampate le fiamme. Venti baracche ridotte in cenere in pochi minuti e quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti hanno trovato il corpo carbonizzato di uno degli occupanti. Si tratta di ...

Calabria - rogo nella baraccopoli di San Ferdinando : muore un migrante : Probabilmente è morto nel sonno dentro la sua roulotte, sorpreso da un rogo che si è sviluppato all'improvviso la scorsa notte, nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove aveva trovato rifugio. Si chiamava Moussa Ba aveva 29 anni era originario del Senegal e si trovava in Italia dal 2015. Aveva ottenuto dalla commissione territoriale di Trapani la concessione della protezione umanitaria e successivamente gli era ...

San Ferdinando : la storia del 28enne Moussa Ba - rimasto ucciso nella baraccopoli. Era in in Italia dal 2015 : Aveva 28 anni ed era arrivato in Italia nel 2015 Moussa Ba, il senegalese vittima dell’incendio avvenuto la scorsa notte alla baraccopoli di San Ferdinando, a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Viveva in una piccola roulotte all’interno del campo e lavorava come bracciante agricolo. Non appena sbarcato sulle coste Italiane, quattro anni fa, aveva subito ottenuto la protezione umanitaria, concessa dalla commissione territoriale ...