Salute | la rucola contrasta gli effetti degli additivi della plastica

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Lapotrebbe essere usata come “protettore” daglichimici delle bottigliette di. A rivelarlo e’ uno studio congiunto tra l’Universita’ di Padova e quella di Jendouba (Tunisia).I ricercatori italo-tunisini coordinati dal professor Carlo Foresta e dai dottori Luca De Toni e Iva Sabovic, dopo una analisi chimica molto precisa dei composti contenuti nell’Eruca sativa (quella che tutti conosciamo come “”), condotta nei laboratori dell’universita’ di Jendouba, hanno riscontrato che in questa pianta sono contenute quantita’ molto elevate di antiossidanti capaci di inattivare i “radicali liberi” dell’ossigeno, che alterano le piu’ importanti funzioni cellulari inducendone la morte. Il BPA (bisfenolo-A) influenza negativamente le funzioni cellulari, inducendo ...

