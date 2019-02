Salute | 25mila neonati l’anno con malformazioni | “scarsa prevenzione”

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ogni anno in Italia nascono circa 25.000che presentano una malformazione, 480 ogni settimana. Un numero enorme, su cui non si fa ancora abbastanza in termini di prevenzione preconcezionale e di assistenza post natale. E’ quanto sostiene la Società italiana di neonatologia (Sin) in occasione della Giornata mondiale dei difetti congeniti, il World Birth Defect Day che si celebra ormai da 5 anni il 3 marzo, ricordando che i difetti congeniti attualmente sono responsabili di circa il 25% della natimortalità e del 45% della mortalità perinatale e rappresentano nel mondo occidentale la più importante causa di morte nel primo anno di vita. “Per riportare davvero il neonato al centro del futuro e delle politiche sociali dobbiamo offrire a tutti i bambini che nascono uguali possibilità die benessere, intervenendo con un’azione culturale capillare che incida ...

