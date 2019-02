Salto con gli sci oggi | Mondiali 2019 28 febbraio | orario d’inizio e come vederli in

Mondiali Salto con gli sci – A Seefeld stupisce la giovane Lara Malsiner - oro Maren Lundby : Mondiali, Malsiner tocca quota 100 metri: 14esima a 18 anni sul trampolino piccolo di Seefeld. Runggaldier 27ª, oro a Lundby Dal 37° posto di Lahti al 14esimo di Seefeld è un gran bel passo avanti. Lara Malsiner, a 18 anni, conferma ai Mondiali i grandi progressi visti nelle ultime due stagioni di Coppa del mondo e dimostra di non essere lontanissima dalle big del circuito. Sul trampolino piccolo HS109 la giovane altoatesina supera le ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : Maren Lundby la spunta su Althaus di mezzo punto e chiude il cerchio. Malsiner 14^ - Runggaldier 27^ : Maren Lundby è la nuova Campionessa del Mondo di Salto con gli sci. La norvegese nativa di Gjovik è così diventata l’unica saltatrice della storia in campo femminile ad avere vinto tutto quello che c’è da vincere a livello individuale, ovvero l’oro olimpico (conquistato a Pyeongchang 2018), l’oro mondiale e la sfera di cristallo (portata a casa nella passata stagione). La leader della classifica generale di Coppa del ...

LIVE Salto con gli sci femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Maren Lundby cerca di coronare la stagione. Lara Malsiner vuole un bel risultato : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara individuale femminile di Salto con gli sci ai Mondiali 2019. A Seefeld si elegge la Campionessa del Mondo su un trampolino HS109 che ieri ha già visto disputarsi la prova a squadre, vinta dalla Germania. Naturale favorita è Maren Lundby, dominatrice degli ultimi due mesi di Coppa del Mondo. La norvegese cerca di chiudere il cerchio su questa stagione davvero di primo LIVEllo per lei, ma ...

Salto con gli sci oggi - Mondiali 2019 (27 febbraio) : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara : Tornano in scena oggi le migliori atlete del panorama femminile del Salto con gli sci: si assegna il titolo individuale dal trampolino HS109 di Seefeld, già teatro ieri della gara a squadre. Maren Lundby appare come la chiara favorita: la norvegese sta letteralmente dominando la Coppa del Mondo, con nove successi nelle ultime undici gare e una fiducia enorme guadagnata nell’arco degli ultimi due mesi. Saranno le tedesche a provare a ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : Maren Lundby favorita assoluta per l’individuale - Lara Malsiner a caccia della top10 iridata : Dopo la storica vittoria della Germania nella prima gara a squadre iridata di Salto con gli sci femminile di sempre, il programma dei Mondiali di Seefeld prosegue nella giornata di domani con la competizione individuale. Si preannuncia grande spettacolo sul trampolino HS109 austriaco, con la norvegese Maren Lundby che si presenta con tutti i favori del pronostico forte di uno stato di forma straripante e libera mentalmente dopo aver portato a ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : Maren Lundby favorita assoluta per l’individuale - Lara Malsiner a caccia della top10 iridata : Dopo la storica vittoria della Germania nella prima gara a squadre iridata di Salto con gli sci femminile di sempre, il programma dei Mondiali di Seefeld prosegue nella giornata di domani con la competizione individuale. Si preannuncia grande spettacolo sul trampolino HS109 austriaco, con la norvegese Maren Lundby che si presenta con tutti i favori del pronostico forte di uno stato di forma straripante e libera mentalmente dopo aver portato a ...

Salto con gli sci – L’Italia centra il secondo round nella gara a squadre femminile - oro alla Germania : Italia ottava nella prima storica gara a squadre femminile ai Mondiali: il giovane quartetto azzurro centra l’obiettivo del secondo round La prima storica finale mondiale della gara a squadre femminile di Salto con gli sci si chiude con l’ottavo posto dell’Italia. Un ottimo risultato per il quartetto azzurro capitanato da Elena Runggaldier, argento iridato a Oslo nel 2011, e composto anche dalle sue compagne più giovani ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : marcia trionfale della Germania nel team event su Austria e Norvegia. Italia ottava : Vittoria per la Germania nella vera novità di questi Mondiali di Salto con gli sci, il team event femminile, alla sua prima presenza in quel di Seefeld: sull’HS109 Austriaco le tedesche, pur non demolendo la concorrenza, conseguono con buon agio la medaglia d’oro. Il punteggio complessivo di 898.9 consente al quartetto composto da Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e Katharina Althaus di dare al contingente tedesco il terzo ...

Sardegna : asSalto armato contro cisterna latte tra Nule e Bitti - bruciato l'automezzo : Non si ferma ne sembra diminuire lo stato di tensione in Sardegna, dove da diversi giorni tiene banco la vertenza sul prezzo del latte, che ancora non ha trovato una soluzione condivisa. Un altro assalto armato ad un mezzo per il trasporto del latte destinato al caseificio F.lli Pinna di Thiesi è avvenuto oggi tra Nule e Bitti, dove due uomini incappucciati, hanno fermato l'automezzo e dopo aver legato il conducente ad un albero, hanno dato alle ...

Escursione a Conca del Salto e Cava Mangiagesso a Modica : L'associazione Grotte Alte organizza una Escursione a Conca del salto e Cava Mangiagesso a Modica. L'evento in programma domenica 10 marzo

Salto con gli sci - il quartetto azzurro pronto a debuttare nella gara a squadre dei Mondiali di Seefeld : Esordisce la gara a squadre femminile nei Mondiali di Seefeld, Runggaldier guida il quartetto del futuro Sarà un quartetto che guarda al futuro quello che parteciperà alla prova a squadre femminile di Salto sul trampolino HS109 di Seefeld, inserito per la prima volta nella storia nei Mondiali e in programma martedì 26 febbraio alle ore 16.15 (dretta tv Raisport ed Eurosport). Accanto all’esperta finanziera gardenese Elena ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : Germania dominante nel Team Event maschile - sul podio Austria e Giappone : La Germania spezza l’incantesimo e torna a vincere nella prova a squadre maschile iridata di Salto con gli sci dopo 18 anni, dominando in lungo e in largo sul trampolino HS130 di Innsbruck grazie all’apporto di Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe e Markus Eisenbichler, il quale porta a casa la seconda medaglia d’oro della manifestazione dopo il trionfo nell’individuale di ieri. L’Austria ha provato a ...

LIVE Salto con gli sci - Prova a squadre Mondiali 2019 in DIRETTA : Germania in ampio vantaggio su Austria e Giappone dopo la prima serie : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata per quel che riguarda i Mondiali di Salto con gli sci, l’ultima che si disputa a Innsbruck. Quest’oggi è in programma la gara a squadre maschile. dopo il successo di ieri con Markus Eisenbichler e Karl Geiger ai primi due posti, la Germania può ben dire di aver sorpassato la Polonia nel novero delle favorite per la gara odierna, complice anche la presenza di ...

LIVE Salto con gli sci - Prova a squadre Mondiali 2019 in DIRETTA : Germania favorita - Polonia e Austria ci provano : Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata per quel che riguarda i Mondiali di Salto con gli sci, l’ultima che si disputa a Innsbruck. Quest’oggi è in programma la gara a squadre maschile. Dopo il successo di ieri con Markus Eisenbichler e Karl Geiger ai primi due posti, la Germania può ben dire di aver sorpassato la Polonia nel novero delle favorite per la gara odierna, complice anche la presenza di ...