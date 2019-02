Rutor | velivoli verso zona atterraggio

Ghiacciaio del Rutor - Aosta - collisione tra due velivoli : 5 vittime : Accade oggi, 25 gennaio: un aereo da turismo si è schiantato contro un elicottero privato impegnato nel servizio di elisky, sopra il Ghiacciaio del Rutor, ad un'altezza di 2500 metri nel vallone di La Thuile, in Valle d'Aosta, al confine tra la Francia e l'Italia. Sul posto sono giunti gli elicotteri di soccorso con il personale specializzato. Sconosciute per ora le cause dell'incidente. Il bilancio dell'incidente Il bilancio dell'incidente ...